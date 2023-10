Exposição "Breu", de Paulo Cabral, será aberta na Casa Capitão nesta quinta (5)

A- A+

O belo, o feio e o instinto em meio a fotos e pinturas assinadas pelo artista plástico Paulo Cabral compõem "Breu" - primeira mostra individual do pernambucano, natural de Parnamirim, Sertão de Pernambuco.

Com acesso gratuito, a exposição será aberta nesta quinta-feira (5), na Casa Capitão, em Santo Amaro, área central do Recife.



Por lá, dez obras - que ficam expostas até 5 de novemrbo - entre fotos e pinturas - perfazem a mostra, que contará, para a noite de estreia, com menu do espaço, com jantar e petiscos assinados pelo chef Rafa Chamié.

Sob inspiração de um ambiente predominantemente rural, o seu habitat no Sertão, Paulo Cabral leva para a Casa Capitão o que ele considera um ponto de partida: uma fotografia de 2 metros de comprimento, que retrata um cavalo morto.



"Quando vi o cavalo morto no meio da roça, já em decomposição, tive vontade de dar vida àquilo. E pintei o bicho de vermelho bem vivo, cor de sangue, e depois fotografei de cima. Essa fotografia é o ponto de partida da exposição”, conta ele, complementando:





“A beleza está representada pela mulher, e pela moda, que é constante no meu imaginário; a feiúra, pelo homem, o macho, o homem selvagem; e o cavalo é o instinto. Porque o cavalo é um animal poderoso, e belo e são animais extremamente temperamentais, guiados pela sobrevivência”.

Cr;edito: Divulgação

Paulo Cabral é artista plástico, diretor de arte e fotógrafo. Graduado em Design Gráfico pela UFPE, trabalhou por mais de uma década em revistas de moda da Editora Abril e foi lá que nasceu seu gosto por moda e fotografia.

Serviço

Exposição “Breu”, de Paulo Cabral

Quando: de 5 de outubro a 5 de novembro

Onde: Casa Capitão - Rua do Lima, 124, Santo Amaro

Acesso gratuito

