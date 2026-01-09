Sex, 09 de Janeiro

BRINCANTES DO AGRESTE

"Espelho de Brincantes": mestres de grupos de reisado de Garanhuns ganham exposição na APG

Com assinatura de Juliana Souto, exposição entra em cartaz na Arte Plural Galeria a partir desta terça-feira (13); acesso gratuito

"Espelho de Brincantes" será aberta nesta terça (13), na Arte Plural Galeria, Bairro do Recife"Espelho de Brincantes" será aberta nesta terça (13), na Arte Plural Galeria, Bairro do Recife - Foto: Juliana Souto

A partir da experiência imersiva no universo de mestres e mestra de grupos de reisado de Garanhuns, Agreste pernambucano, a inspiração da artista Juliana Souto veio à tona para culminância da exposição "Espelho de Brincantes" - em cartaz a partir desta terça-feira (13) na Arte Plural Galeria (APG), Bairro do Recife, com acesso gratuito.

Como artista, e também como designer de moda, Juliana criou fotografias que expõem o colorido das indumentárias dos brincantes, e em detalhes que reforçam a riqueza da pesquisa realizada sobre a manifestação cultural do reisado, com suas origens e legado também como motes.

Integram a pesquisa a Mestra Zefinha e os mestres João Tibúrcio e Gonzaga, símbolos de três grupos de reisado em atividade em Garanhuns, desde a década de 1950.

O registro desses mestres foram feitos em seus trajes de festas e nos quadros de 1mx0,80cm, em um ambiente onírico criado pela artista em tons de rosa. 

Sob fomento do Fundo de Incentivo à Cultura de Pernambuco (Funcultura), a exposição "Espelho de Brincantes" teve sua estreia em julho de 2025 no Centro de Produção Cultural do Sesc Garanhuns.

Fotografias
"Meu trabalho é uma mistura de fotografia de moda com a fotografia documental, onde mesclo a cultura pop internacional e a cultura regional", conta Juliana Souto sobre a exposição, que tem a curadoria de Joana D'Arc Lima e pesquisa histórica ce Edvania Kehrle.

A artista reforça, ainda, que a exposição é uma "forma de honrar estes mestres e mestra, chamando a atenção dos diversos públicos para a profunda conexão entre eles e suas deslumbrantes indumentárias festivas, revelando as raízes de suas tradições". 

E sobre levar os mestres e a mestra para o trabalho que resultaria na exposição, Joana D'Arc Lima enaltece que, aos deslocá-los "de seus lugares reais e colocá-los neste espaço fantástico, lúdico, mítico, Juliana Souto promove um gesto de dotas suas existências, histórias de dignidade e singularidade, sem necessaraiamente romper com suas origens, ao contrário, reforça suas tradições e seus modos de fazer e de existir na brincadeira do reisado e na vida". 

Os Brincantes
De Brejão, no Agreste, Dona Zefinha, cujo nome de batismo é Josefa Anália de Sousa, nasceu na década de 1945 e cresceu em meio ao seu pai e o seu tio, nas brincadeiras do reisado - contexto historicamente marcado pela predominância masculina.

De adereços a indumentárias, ela aprendeu a confecionar e depois passou a ser também uma brincante no Reisado Três do Oriente, no final da década de 1990.

Como mestra, Dona Zefinha é símbolo importante do reisado em Garanhuns, afirmando a presença da mulher em uma tradição que por muito tempo não deu lugar à presença feminina quando, no máximo, exercia papel secundário. 

Já o mestre João Tibúrcio, da Zona Rural de Garanhuns, e também nascido na década de 1940, foi agricultor aposentado e aprendeu o reisado desde a infância através de seu pai.

 

Mestre João Tibúrcio Mestre João Tibúrcio | Crédito: Juliana Souto

Iniciou como brincante assumindo como contramestre e depois se tornou rei para então ser mestre do seu grupo.

Com atuação como violeiro e, vale ressaltar, autodidata, manteve viva a tradição do reisado, assim como dominou a produção das indumentárias.

O mestre Joãó tibúrcio se foi no último 11 de dezembro, deixando legado presente e ativo na memória dos brincantes da cidade.

Já Luiz Gonzaga de Lima (1943-2023), do sítio Sussuarana, no município de São João, começou no reisado aos 13 anos de vida inspirado pelo Mestre Cândido Sertanejo.

Formou seu próprio grupo junto a outras crianças e ao longo do tempo passou a integrar outros grupos, quando em 2017 foi reconhecido como Mestre da Cultura Popula pelo Ministério da Cultura. No ano seguinte, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.

SERVIÇO
Exposição "Espelho de Brincantes", de Juliana Souto
Quando: a partir desta terça (13) até 7 de fevereiro
Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife
Acesso gratuito
Informações: @jusoutoc

Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

 

