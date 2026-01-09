A- A+

BRINCANTES DO AGRESTE "Espelho de Brincantes": mestres de grupos de reisado de Garanhuns ganham exposição na APG Com assinatura de Juliana Souto, exposição entra em cartaz na Arte Plural Galeria a partir desta terça-feira (13); acesso gratuito

A partir da experiência imersiva no universo de mestres e mestra de grupos de reisado de Garanhuns, Agreste pernambucano, a inspiração da artista Juliana Souto veio à tona para culminância da exposição "Espelho de Brincantes" - em cartaz a partir desta terça-feira (13) na Arte Plural Galeria (APG), Bairro do Recife, com acesso gratuito.



Como artista, e também como designer de moda, Juliana criou fotografias que expõem o colorido das indumentárias dos brincantes, e em detalhes que reforçam a riqueza da pesquisa realizada sobre a manifestação cultural do reisado, com suas origens e legado também como motes.



Integram a pesquisa a Mestra Zefinha e os mestres João Tibúrcio e Gonzaga, símbolos de três grupos de reisado em atividade em Garanhuns, desde a década de 1950.



O registro desses mestres foram feitos em seus trajes de festas e nos quadros de 1mx0,80cm, em um ambiente onírico criado pela artista em tons de rosa.



Sob fomento do Fundo de Incentivo à Cultura de Pernambuco (Funcultura), a exposição "Espelho de Brincantes" teve sua estreia em julho de 2025 no Centro de Produção Cultural do Sesc Garanhuns.

Fotografias

"Meu trabalho é uma mistura de fotografia de moda com a fotografia documental, onde mesclo a cultura pop internacional e a cultura regional", conta Juliana Souto sobre a exposição, que tem a curadoria de Joana D'Arc Lima e pesquisa histórica ce Edvania Kehrle.



A artista reforça, ainda, que a exposição é uma "forma de honrar estes mestres e mestra, chamando a atenção dos diversos públicos para a profunda conexão entre eles e suas deslumbrantes indumentárias festivas, revelando as raízes de suas tradições".

E sobre levar os mestres e a mestra para o trabalho que resultaria na exposição, Joana D'Arc Lima enaltece que, aos deslocá-los "de seus lugares reais e colocá-los neste espaço fantástico, lúdico, mítico, Juliana Souto promove um gesto de dotas suas existências, histórias de dignidade e singularidade, sem necessaraiamente romper com suas origens, ao contrário, reforça suas tradições e seus modos de fazer e de existir na brincadeira do reisado e na vida".

Os Brincantes

De Brejão, no Agreste, Dona Zefinha, cujo nome de batismo é Josefa Anália de Sousa, nasceu na década de 1945 e cresceu em meio ao seu pai e o seu tio, nas brincadeiras do reisado - contexto historicamente marcado pela predominância masculina.



De adereços a indumentárias, ela aprendeu a confecionar e depois passou a ser também uma brincante no Reisado Três do Oriente, no final da década de 1990.



Como mestra, Dona Zefinha é símbolo importante do reisado em Garanhuns, afirmando a presença da mulher em uma tradição que por muito tempo não deu lugar à presença feminina quando, no máximo, exercia papel secundário.

Já o mestre João Tibúrcio, da Zona Rural de Garanhuns, e também nascido na década de 1940, foi agricultor aposentado e aprendeu o reisado desde a infância através de seu pai.





Mestre João Tibúrcio | Crédito: Juliana Souto

Iniciou como brincante assumindo como contramestre e depois se tornou rei para então ser mestre do seu grupo.



Com atuação como violeiro e, vale ressaltar, autodidata, manteve viva a tradição do reisado, assim como dominou a produção das indumentárias.



O mestre Joãó tibúrcio se foi no último 11 de dezembro, deixando legado presente e ativo na memória dos brincantes da cidade.

Já Luiz Gonzaga de Lima (1943-2023), do sítio Sussuarana, no município de São João, começou no reisado aos 13 anos de vida inspirado pelo Mestre Cândido Sertanejo.

Formou seu próprio grupo junto a outras crianças e ao longo do tempo passou a integrar outros grupos, quando em 2017 foi reconhecido como Mestre da Cultura Popula pelo Ministério da Cultura. No ano seguinte, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.

SERVIÇO

Exposição "Espelho de Brincantes", de Juliana Souto

Quando: a partir desta terça (13) até 7 de fevereiro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @jusoutoc



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

