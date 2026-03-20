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MOSTRA Exposição na Caixa Cultural celebra narrativas femininas na obra de Tereza Costa Rêgo Aberta ao público na próxima quarta (25), exposição tem curadoria de Denise Mattar

Em vermelho profundo e em meio ao imaginário político, erótico e feminino de Tereza Costa Rêgo. Assim será o passeio por pelo menos 30 quadros assinados pela artista recifense na exposição “Tereza Costa Rêgo - Sem Concessões”, com abertura na próxima quarta (25) na Caixa Cultural Recife, Bairro do Recife.



Com acesso gratuito e curadoria de Denise Mattar, a exposição atravessa as diversas fases da artista que se foi em julho de 2020, aos 91 anos.



Na Caixa Cultural Recife será a estreia nacional da mostra, que após a temporada por aqui segue para as unidades do equipamento cultural em Salvador (dezembro 2026) e depois para São Paulo (setembro 2027).

Da década de 1980

O passeio pela narrativa de Tereza começa por gravuras realizadas na Oficina Guaianases, em Olinda, na década de 1980. Obras que dão um tom de encarceramento, em figuras tomadas pela solidão, opressão e clausura.

Entre os destaques, a obra em que emerge a maçã, uma representação da transgressão - tema que, para a artista, era recorrrente.

“Vermelha como a paixão e como o sangue da história, ela aparece primeiro velada, depois afirmada, até ser mordida por uma Eva, que é também Tereza. A partir daí, a pintura da artista se torna frontal, política e erótica, finalmente sem concessões, como o título da exposição atesta”, conta a curadora Denise Mattar.

De Canudos à Ditadura Militar, a exposição também traz à tona composições que remetem a histórias do Brasil, em uma costura de memórias e vivências pessoais.



"Pecado Original", "Coberto de Gatos" e "Apocalipse de Tereza" são alguns dos quadros relevantes que constam na mostra.

Quem é/foi Tereza?

Com obras povoadas por cores e apartes pessoais, artísticos e políticos, Tereza Costa Rêgo (1929-2020) tem história na arte marcada pelo amor revolucionário, pontuado em suas pinturas.





Crédito: Daniel Rozowykwiat

Do casamento tradicional deixado ainda na década de 1960 até a realização como estudante e artista, ela passou a alimentar seus sonhos de liberdade, ora em São Paulo, onde viveu por um bom tempo, ora no Chile ou em Paris, por onde também passou.



Voltou para Pernambuco pós-anistia e fixou residência em Olinda. "Tereza envelheceu como um vinho raro: sua obra torna-se mais ousada, mais complexa e mais livre na maturidade”, ressalta Denise Mattar.

SERVIÇO

Exposição "Tereza Costa Rêgo - Sem Concessões"

Quando: abertura ao público na próxima quarta-feira (25), em cartaz até 21 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife

Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

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