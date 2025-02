A- A+

CARNAVAL 2025 "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição": mostra celebra folia em obras de mestres da pintura Exposição, aberta a partir desta quinta (6) na Galeria Terra Brasílis, fica em cartaz até a Quarta-Feira de Cinzas, no próximo 5 de março

Por definição, e pela vaidade natural de quem reconhece que é no País Pernambuco que se faz o melhor e maior Carnaval, Ricardo Bandeira de Melo, marchand da Galeria Terra Brasilis, faz alusão à folia de Momo como

"(...) uma entidade. Nossa festa é a mais diversa, enraizada e profunda".

De fato, o Carnaval de Pernambuco é arte. Celebrada todos os anos em meio a tradições que se materializam no frevo, nos maracatus, nos blocos e agremiações, no povo e através de pinceis que reforçam a memória afetiva da folia.



E assim será a partir desta quinta-feira (6) na exposição "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição", em cartaz até a ingrata Quarta-Feira de Cinzas, no próximo dia 5 de março, na Terra Brasilis.





Por lá, obras expostas de nomes Bajado, Lula Cardoso Ayres, José Cláudio e Reynaldo Fonseca, contam a história da manifestação cultural de maior relevância do Estado, o Carnaval.



Olhar artístico (e pessoal)

Mané Tatu, Carlos Leite, Roberto Ploeg, Antonio Mendes, Marcos Medeiros, Maurício Arraes, Reynaldo Fonseca, Pietro Severi e Romero de Andrade Lima também reverenciam a folia com suas obras, sob olhar pessoal da folia.

Pintura de Mané Tatu | Crédito: Divulgação



"Estamos com um time de artistas dos mais sublimes da atualidade, que se unem numa produção para que, através do pincel, materializem suas visões do nosso festejo", complementa Ricardo.

Com texto de apresentação de Antônio Campos - escritor e imortal da Academia Pernambucana de Letras (APL) - "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição" pode ser visitada por agendamento direto no WhatsApp (81) 9 9479-2561.

Serviço

Exposição "Carnavais Pernambucanos: O Berço da Tradição"

Quando: a partir desta quinta-feira (6) até 5 de março

Onde: Galeria Terra Brasilis - Av. 17 de Agosto, 2640, Casa Forte

Acesso gratuito com agendamento no WhatsApp (81) 9 9479-2561

Informações: @galeriaterrabrasilis

