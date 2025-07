Exposição "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra", estreia nesta quinta-feira (17)

A- A+

Dentro das ações do Circuito Fenearte, o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa recebe, a partir das 19h desta quinta-feira (17), a exposição “Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra”. Com curadoria do antropólogo e jornalista Bruno Albertim e da gastróloga e assessora de Gastronomia da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Dianne Sousa, a mostra multimídia trata dos aspectos socioculturais da farinha de mandioca.

“O mais popular derivado da mandioca é aquela farinha que a quase totalidade das populações originárias lançava à boca ainda antes da colonização – estamos falando, portanto, de um ingrediente com mais de 500 anos de consagração. Diante de pedaços de peixe cru ou moqueado, jogava-se, literalmente, para dentro da cavidade bucal, pequenos bocados de farinha”, diz Albertim.

Um dos destaques da exposição é o conjunto de engenhos e instrumentos seculares para o processo artesanal da farinha mantidos pelo Centro de Pesquisas Históricas e Cultura Popular - Museu Carlos Cleber, na cidade de São Caetano, Agreste de Pernambuco.

Numa estrutura cenográfica desenvolvida pelos arquitetos Isac Filho, Amanda Piquet, Lucio Omena e Peu Carneiro, a exposição traz os utensílios históricos para a produção de farinha, vídeos e fotografias. Entre elas, fotos ampliadas da fotógrafa e documentarista Luciana Dantas, autora do projeto Feminino Farinha, sobre o protagonismo de mulheres na produção artesanal dos corredores de farinha do interior de Pernambuco.

“Com a industrialização dos processos, a produção artesanal acabou por se concentrar nas mãos de mulheres cujas histórias de vida se confundem com a história da farinha”, ela diz.

