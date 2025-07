Exposição "Cintilante", de Caio Danyalgil, entra em cartaz na Arte Plural Galeria

A- A+

Com trabalhos que fazem da luz, contraste e vibração parte essencial de sua matéria-prima, o artista Caio Danyalgil inaugura, na Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife, a exposição fotográfica “Cintilante”.

Com abertura para convidados nesta terça (15), a mostra abre, gratuitamente, para o público em geral, a partir da quinta (17), ficando em cartaz até o dia 20 de setembro.

A exposição traz 20 obras, duas delas instaladas no piso do espaço. O trabalho de Caio explora intervenções na paisagem – seja adicionando elementos inusitados ou fazendo a inversão de luzes – também intervindo com a luz elétrica – ou de cores.

“A fotografia que me interessa é a da estranheza. No entanto, isso não basta. Preciso do contraste, do corte, do brilho para vibrar. Minha ambição é ver o que não foi visto, sem inventar nada. Recorro, portanto, à intervenção entre a estrutura da realidade e a câmera”, explica o artista.

Quem assina a curadoria de “Cintilante” é o artista plástico e educador (PUC /RJ e na Escola Sem Sítio) Cadu (SP). Para ele, as obras de Caio

“... são resgatadoras, que rememoram o significado das marchas: as verdades não se encontram em achados lendários, façanhas extremas, mas em estar à beira das coisas civilizadas, das cadeias de consumo, do vender e vender-se”, diz.

Pesquisa

O pernambucano Caio Danyalgil é um jovem artista de 25 anos, nascido no Recife, mas com raízes olindenses, e que vem construindo sua trajetória desde os 12 anos, sempre direcionando sua pesquisa para a fotografia. Sua estreia foi em 2019, com a exposição “Rastros”.

“Caio nos comunica as interseções entre suas paisagens interiores e exteriores, que habita por períodos breves, mas intensos. Com suas linhas de luz — luz elétrica, daquela que só pode ser um ato humano —, realiza, com os quatro elementos, amálgamas, em que convivem o real e o imaginal”, destaca Cadu.

SERVIÇO

Exposição “Cintilante ", do fotógrafo Caio Danyalgil

Quando: a partir de quinta (17) até 20 de setembro

Onde? Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife, Recife-PE

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; aos sábados, das 14h às 18h

Entrada gratuita

Instagram: @arte_plural_galeria

