Artes Visuais Exposição "Conexões Viscerais" leva coração gigante à Caixa Cultural Recife, em julho Instalação será aberta no dia 10 de julho,às 19h, com visita guiada com o artista

A Caixa Cultural Recife recebe, no mês de julho, a exposição "Conexões Viscerais", inclindo uma instalação em formato de coração gigante. A concepção da obra é assinada pelo artista Eliú Damasceno com curadoria das professoras Joana D’Arc Lima e Renata Wilner.

A abertura acontece no dia 10 de julho, às 19h, com visita guiada com o artista Eliú Damasceno e Coletivo Viscerais e fica disponível ao público até 24 de agosto.



Além da instalação central, que simboliza afeto, memória e resistência, o público poderá conferir uma seleção de 24 fotografias coloridas e em preto e branco, realizadas pelo coletivo e pelo artista convidado, Vitor Diniz.

A exposição integra a programação comemorativa dos 45 anos da Caixa Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília e os 13 anos da Caixa Cultural Recife. A Caixa também conta com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Fortaleza e Brasília e irá inaugurar seu primeiro espaço na região Norte, em Belém (PA).

"Visceral"

A seleção de registros fotográficos documentam o processo de criação do “coração” e provocam novos olhares sobre a cidade, o corpo e as relações. O coração “Visceral” é uma instalação em forma de um enorme coração com artérias que se conectam ao espaço expositivo.



A instalação propõe uma metáfora de transformar a cidade em um organismo vivo, com veias que carregam histórias, corpos e emoções. Fruto de um processo coletivo e transdisciplinar, a obra nasceu durante uma disciplina de Tridimensionalidade, cresceu e deu origem ao Coletivo e à exposição.

Construída com matéria-prima oriunda da construção civil, com técnicas inspiradas no design digital e nas artes visuais, a escultura foi desenvolvida a partir de pesquisas em materiais, texturas e tonalidades que remetem às vísceras humanas, evocando visualmente a força vital e poética de um órgão que simboliza amor, resistência e conexão.



Uma das grandes inspirações para a peça foi o conto de terror “O habitante da escuridão", de H.P. Lovecraft, autor americano que foi inspiração para a série Stranger Things.

Atividades educativas

Dois encontros especiais com o artista Eliú Damasceno fazem parte da programação da mostra. No dia 27 de julho (domingo), às 15h, acontece uma mediação com presença de Marcos Alberto e Thalita Gomes.



Já no dia 09 de agosto (sábado), às 11h, o público poderá participar de uma mediação com o artista e o Coletivo Viscerais.

SEVIÇO:

Exposição "Conexões Viscerais"

Onde: CAIXA Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife}

Datas de visitação: 11 de julho a 24 de agosto de 2025

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h (última entrada 15 minutos antes de fechar)

Entrada gratuita

Classificação: Livre

Informações: Instagram da Caixa Cultural Recife (@caixaculturalrecife)

Acesso para pessoas com deficiência

