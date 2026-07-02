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exposição Exposição gratuita de Consuelo Figueira chega ao Compaz Ariano Suassuna "Traços da Memória" terá abertura nesta terça-feira (7), às 17h, e ficará disponível até 17 de agosto

A Galeria Pedra do Reino, no Compaz Ariano Suassuna, recebe a partir da próxima terça-feira (7), às 17h, a exposição “Traços da Memória”, da artista visual Consuelo Figueira. Ela utiliza a caneta em suportes variados, como a madeira, o barro e o papel machê, para expressar sua arte inspirada na cultura popular e na paisagem nordestina.



Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, "Traços da Memória" pode ser visitada diariamente das 9h às 17h até 17 de agosto.

“Suas obras evocam personagens, símbolos e narrativas que habitam a memória coletiva da região, revelando um universo repleto de afetos, crenças e referências culturais”, descreve Ana Veloso, curadora da exposição.

Localização

A escolha da galeria Pedra do Reino não foi por acaso. Apesar de produzir suas obras na varanda de casa, cercada de plantas e passarinhos, Consuela participa uma vez por semana das atividades do atelier coletivo instalado no Compaz, sob a coordenação de Ana Veloso.



“A troca de saberes artísticos e de histórias de vida com outras mulheres enriquece o trabalho. Entrei para aprender a fazer papel machê, mas acabei me envolvendo em outras oficinas e descobri que eu também tenho algo para ensinar”, relata.

No trabalho como terapeuta ocupacional, seu público alvo eram os bebês e, consequentemente, as mães, algumas muito jovens.

“Aprendi e ensinei a criar objetos utilitários para guardar itens de higiene do bebê, usando material reciclável. Fazia canudos de folha de jornal para fazer bandeja, cachepô. E esse conhecimento agora eu compartilho com as mulheres que participam do atelier. Além disso, é importante expandir as oportunidades de cultura para todos os públicos”, afirma a artista.

Sobre a artista

Esta é a segunda exposição individual da recifense Consuelo Figueira, que é terapeuta ocupacional de formação, profissão que exerceu por mais de três décadas em consultório particular e em hospitais públicos.

A partir de 2022, com a aposentadoria, começou a dedicar mais tempo a um hobby que mantinha desde criança: o desenho. Na vida adulta, nos intervalos do trabalho, entre um paciente e outro, costumava passar o tempo desenhando.



Com o estímulo da família e de amigos, sobretudo da artista plástica Ana Veloso, decidiu mostrar seu trabalho na exposição coletiva “Elas Pintam o 7”, que reuniu o trabalho de artistas mulheres pernambucanas. Foi assim que seus quadros, até então restritos às paredes das casas de amigos e de sua própria casa, foram para as paredes do Museu do Estado de Pernambuco Mepe e da Galeria Janete Costa, onde foram realizadas as duas edições da mostra, em 2023 e 2024.



Em "Traços da Memória", Consuelo expõe 20 quadros, além de obras decorativas e utilitárias, onde apresenta cenas ricas em minúcias - a maioria monocromáticas - em composições que dialogam com a tradução da gravura popular nordestina.

SERVIÇO

Abertura da exposição Traços da Memória, de Consuelo Figueira

Quando: terça-feira (7), às 17h

Visitação até 17 de agosto das 9h às 17h

Onde: Galeria Pedra do Reino - COMPAZ Ariano Suassuna, Avenida General San Martin, 1208, Cordeiro, Recife

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