Artes Visuais Exposição de Artes do Imip abre 24ª edição no Museu do Estado de Pernambuco A mostra, que arrecada fundos para a instituição de saúde, reúne obras de 118 artistas

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o Imip, realiza a 24ª edição da sua tradicional Exposição de Artes. Entre 17 de outubro e 2 de novembro, a mostra beneficente ocupa o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

Com curadoria assinada por Rinaldo Carvalho e equipe, a exposição apresenta um recorte variado de obras, reunindo 118 artistas visuais pernambucanos. Neste ano, o evento prepara uma homenagem especial para Carlos Pragana, que morreu em janeiro.

A obra do recifense será celebrada com um projeto expográfico especial. Projeções de luz, sonorização e vídeo mapping prometem proporcionar ao público uma experiência sensorial e imersiva.

Camila Pragana, filha do artista, estará presente na abertura oficial para convidados, no dia 16. Parte dos recursos arrecadados com as vendas das obras será destinada ao setor de oncologia do Imip.

Na programação da mostra, estão confirmadas algumas oficinas, sempre das 14h às 15h30. No dia 18 de outubro, “Explosão de cores” coloca o público para trabalhar a criatividade com cores e fitas. “Criaturas coloridas e inventadas”, no dia 24, exercita colagens com personagens fantásticos. Já no dia 1º de novembro, é a vez da oficina de narrativa visual com técnicas mistas “Histórias em cores e formas”.

Serviço:

XXIV Expo de Artes do Imip

Quando: de 17 de outubro a 02 de novembro; de terça a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife)

Entrada gratuita

Informações: www.imip.org.br



*Com informações da assessoria de imprensa.

