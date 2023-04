A- A+

SOLIDARIEDADE Exposição de artes terá renda revertida para construção de usina solar do Imip; saiba como ajudar Mostra com obras de mais de 100 artistas pode ser vista no Mepe, até o dia 7 de maio

Segue em cartaz no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe), até o dia 7 de maio, a 22ª edição da “Exposição de Artes do Imip”. Realizada anualmente, a mostra tem o objetivo de arrecadar fundos para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, através da venda de obras de artistas visuais renomados.

Com cerca de 120 peças expostas no equipamento cultural, a exposição vai reverter 50% do valor arrecadado com as vendas para a construção da usina solar da instituição de saúde. A estrutura está sendo montada em Vertentes, no Agreste de Pernambuco, em uma área equivalente a 10 hectares, com 10 mil painéis solares, o que deve proporcionar uma grande economia no consumo de energia da entidade filantrópica.

Os interessados em ajudar o novo projeto do Imip podem adquirir uma das obras que integram o acervo da exposição. A compra pode ser feita presencialmente, em visita ao museu, ou de forma online, através da plataforma de vendas Spot Art. Os preços variam entre R$ 580 e R$ 13 mil.

Nesta edição, a mostra reúne obras de mais de 100 artistas, entre pinturas, esculturas e fotografias. A curadoria selecionou nomes consagrados de diferentes gerações, como Francisco Brennand, Roberto Ploeg, José Cláudio, Daniel Samico, Reynaldo Fonseca, Carlos Pragana, Iza do Amparo e Jeff Alan.

Serviço:

22ª Exposição de Artes do Imip

Visitação até 7 de maio, de terça a sexta-feira, das 11h às 17h; e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

No Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)

Entrada gratuita

Informações: (81) 3184-3170



