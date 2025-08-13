A- A+

cultura Exposição de cordel chega ao Recife nesta sexta-feira (15) A mostra ficará disponível gratuitamente para o público até o dia 15 de dezembro

A mostra “Vidas em Cordel” mistura a literatura popular ao ofício da xilogravura, retratando pessoas famosas e pessoas anônimas. As obras ocupam a sala Todo Gonzaga, no 2ª andar do Centro Cultural Cais do Sertão (Bairro do Recife), a partir do dia 15 de agosto e ficam acessíveis ao público gratuitamente até 15 de dezembro, com visitas das 10h às 16h (terça a sexta) e das 11h às 17h (sábados e domingos).

“Toda história de vida importa e todas as histórias são verdadeiros patrimônios da humanidade, já que são únicas e insubstituíveis. Da mesma forma, a literatura de cordel é reconhecida patrimônio imaterial. A ideia de juntar as duas coisas é mostrar não só que a história de cada um de nós poderia ser retratada numa obra literária - é mágica, por mais cotidiana que seja”, observa o diretor de museologia do Museu da Pessoa, Lucas Lara.

Entre os nomes em destaque que aparecem representados nas obras estão Ailton Krenak, com “O Rio da Memória”, e Krystyna Drosdowicz, com “A Guerrilheira que Enganou os Nazistas”, além de expoentes do estado como educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire (1921-1997), o músico, poeta, compositor, cantor e escultor Di Melo, o patrimônio vivo Ana Lúcia do Coco e uma das principais responsáveis pela preservação e difusão dos cordéis no Brasil, a editora Aninha Ferraz.

A escolha dos nomes em Pernambuco, diz Lara, concilia linguagens distintas das artes para traduzir a diversidade e a importância do estado para o Brasil e criar laços com o público visitante. “As pessoas veem gente da localidade e, como boa parte está viva, podem conversar com elas, conhecer mais das suas trajetórias, e elas se sentem prestigiadas por ver a própria narrativa retratada em uma exposição. A memória coletiva pode ensinar, impactar e transformar”, acrescenta.

“Vidas em Cordel”, do Museu da Pessoa

Quando: A partir de 15 de agosto

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão - Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Visitação: Até 15 de dezembro, das 10h às 16h (de terça a sexta) e das 11h às 17h (sábados e domingos)

Entrada gratuita

Mais informações no site

*Com informações da assessoria de imprensa



