Exposição de desenho hiper-realista chega no Recife; confira detalhes

Exposição “A Cultura e suas Peculiaridades”, do artista plástico mineiro Eduardo Carvalho, chega pela primeira vez no Recife. Em cartaz de 29 de agosto até 29 de setembro, no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), no Recife Antigo, a mostra literalmente mostra perfil de povos de matriz africana.

Com o incentivo do Ministério da Cultura e apoio das empresas Condor e Cenibra, a exposição já foi apresentada em Belo Horizonte e Franca e percorre, desde o dia 2 de agosto, outras sete cidades até chegar ao Recife. O critério de seleção foi importantes cenários para a resistência dos povos e da cultura de matriz africana no Brasil, abrigando quilombos de referência na luta do povo negro por liberdade.

Lançando um olhar cuidadoso e realista, aliás, hiper-realista sobre ancestralidade e geopolítica, a mostra é protagonizada pela premiada obra “Olhar Africano", que captura e traduz com lápis grafite, papel e minúcia, a força e a beleza de um povo inteiro. O desenho, que reproduz com perfeição a fotografia de Leif Steiner, tirada na tribo Hamar, na Etiópia, retrata uma mulher africana, cujo olhar contundente e inevitável parece intimar à reverência e deferência, num grito silencioso e secular, que ainda ecoa no mundo inteiro, por respeito e liberdade.

“Estou muito honrado e ansioso para levar minha arte para Pernambuco, interagir com as pessoas, conhecer um pouco da cultura pernambucana. Essa é uma terra de gigantes, de onde saíram artistas como Luiz Gonzaga. Lugar de gente guerreira, batalhadora. Respeito muito a cultura e o povo desse estado. Mal posso esperar para ver de perto suas belezas”, celebrou Eduardo.

Serviço:

“A Cultura e suas Peculiaridades”

Quando: De 29 de agosto a 29 de setembro. Com visitação de quarta a domingo, das 13h às 17h

Onde: No Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Recife Antigo

Acesso gratuito

