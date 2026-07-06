Museu do Estado recebe exposição de Eliz Patrício e Guto Oca a partir desta quinta (8)
"Do caminhar, decantar sonho e terra" nasceu dos mais de dez anos de parceria entre o casal de artistas visuais
O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) abre para a visitação do público nesta quinta-feira (8), às 19h, a exposição “Do caminhar, decantar sonho e terra”. Reunindo obras dos artistas Eliz Patrício e Guto Oca, a mostra permanece em cartaz até o dia 23 de agosto.
Mais de dez anos de parceria e troca criativa entre o casal de artistas visuais resultaram nesta mostra. Em seus trabalhos, ambos dialogam com temas como memória, pertencimento, ancestralidade, território e religiosidades afro-indígenas.
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As peças expostas nasceram de materiais como argila, pigmentos minerais, cabelos, cordas de embarcações, redes de pesca e objetos coletados nas ruas e praias. Eliz e Guto partem das trocas com a comunidade, deslocamentos e escuta do mundo em seus processos criativos.
A mostra é uma parceria inédita entre o MEPE e a Galeria Capibaribe, vinculada ao Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A curadoria é assinada pela professora Joana D'Arc Lima.
Durante o evento de abertura, Guto Oca apresenta uma pintura realizada na parede do museu. Também está prevista uma performance musical em iorubá, conduzida pela yalorixá e terapeuta integrativa Verônica Lourenço Oniwosa.
Serviço:
Exposição “Do caminhar, decantar sonho e terra”, de Guto Oca e Eliz Patrício
Quando: abertura nesta quinta-feira (8), às 19h
Visitação: até 23 de agosto; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos finais de semana, das 14h às 17h
Onde: Museus do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife
Entrada gratuita
Informações: (81) 3184-3174