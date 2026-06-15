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MOSTRA Última semana da exposição de Tereza Costa Rêgo na CAIXA Cultural Recife Exposição gratuita, que já recebeu cerca de 100 mil visitantes, segue em cartaz na Caixa Cultural Recife até 21 de junho

A exposição “ Tereza Costa Rêgo – Sem Concessões” entra em sua última semana de visitação na Caixa Cultural Recife. Em cartaz até o próximo dia 21 de junho, a mostra reúne 30 obras da artista pernambucana e já recebeu cerca de 100 mil visitantes desde sua abertura, em março deste ano.

Com curadoria de Denise Mattar, a exposição apresenta trabalhos de diferentes fases da trajetória de Tereza Costa Rêgo, considerada uma das principais representantes da arte figurativa brasileira. A seleção aborda temas recorrentes em sua produção, como liberdade feminina, erotismo, política, memória e resistência.

O percurso da exposição tem início com gravuras produzidas na Oficina Guaianases, em Olinda, na década de 1980. As obras retratam figuras marcadas pela solidão, opressão e sensação de encarceramento. Entre os destaques da mostra estão "Pecado Original", "O Parto do Porto", "Cobertor de Gatos" e "Apocalipse de Tereza", painel de 12 metros de comprimento que reúne elementos centrais da produção da artista.

Falecida em 2020, aos 91 anos, Tereza Costa Rêgo construiu uma trajetória marcada pelo engajamento político e pela defesa da autonomia feminina. Após viver em cidades como São Paulo, Santiago e Paris durante o período da ditadura militar, retornou a Pernambuco após a anistia e fixou residência em Olinda, onde consolidou sua obra, reconhecida pelas cores intensas e pelas narrativas ligadas à história brasileira.

Após a temporada no Recife, a exposição seguirá para as unidades da Caixa Cultural em Salvador, em dezembro de 2026, e em São Paulo, em setembro de 2027.

Serviço

Exposição Tereza Costa Rêgo – Sem Concessões

Quando: até 21 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 20h; sábado, das 10h às 19h30; domingo, das 10h às 18h

Entrada: gratuita

Informações: @caixaculturalrecife

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