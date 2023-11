A- A+

Artes Plásticas Exposição do artista plástico Francisco Mesquita será aberta nesta quinta (23), no Cá-Já As obras, feitas a partir de material reciclado, estarão expostas por todo restaurante até 22 de dezembro

Morador da periferia de Olinda, o historiador Francisco Mesquita viu no lixo, potencial para criar obras de arte e retratar a realidade ao seu redor. Durante a pandemia, passou então a dedicar-se ao ofício das artes plásticas. Nesta quinta-feira (23), acontece a vernissage de abertura da exposição “Céu azul, hibisco vermelho”, um conjunto de obras inéditas que ficarão expostas no restaurante Cá-Já até o dia 22 de dezembro.



Curadoria de Rebecca França e realização da Nuvem Produções, a exposição reúne 13 obras, entre pinturas, colagens e mosaicos de histórias reais que ele vivenciou em suas andanças. “A força do indivíduo vem de dentro para fora, alimentar nosso interior é o que nos torna fortes, o empoderamento precisa ser interno primeiro”, comenta Francisco sobre o seu desabrochar como artista plástico.



Essa é a primeira exposição individual do artista, que antes de chegar ao Cá-Já, havia feito mostras coletivas em Olinda e também marcou presença na Art PE 2023, em julho deste ano.

Sempre buscando apoiar e incentivar os artistas locais, Vitor Braga, sócio do Cá-Já, conta que exposições são sempre bem-vindas no Cajazinho. “Estamos caminhando para fazer do Cá-Já, mais que um restaurante, um espaço multicultural, onde culinária e expressões artísticas possam se encontrar, proporcionando prazeres diversos ao público da casa”, diz Vítor.

Quem for ao Cá-Já durante a exposição de Francisco, vai perceber que o processo de autoconhecimento é a fonte de todas as obras do artista. Cenários, pessoas, espiritualidades, expressões faciais e gestos são possíveis a partir dessa fonte primária. As cores, os temas e as poderosas texturas são provocativas, e as obras instiga o observador a olhar e refletir para o caminho que apontam, além delas.

Cá-Já - Restaurante na Zona Norte do Recife, inaugurado em 2017, com quintal e área climatizada e um cardápio sofisticado, com os ingredientes da culinária regional, apresentado numa leitura contemporânea. O CÁ-JÁ é liderado pelo chef Yuri Machado e o sócio Vitor Braga, e coleciona prêmios como 3º Lugar Melhor Chef da Cidade, 2º Melhor Restaurante de Cozinha Brasileira/Regional da Revista Veja Recife e 35º Melhor Restaurante do País pela Revista Exame/2022. Já foi indicado pelo New York Times e reconhecido pelo Traveler’s Choice como integrante do seleto grupo dos 10% melhores restaurantes do mundo.

Serviço:

Exposição “Céu azul, hibisco vermelho” - Francisco Mesquita

Abertura: 23 de Novembro de 2023

Encerramento: 22 de dezembro de 2023

Onde: Restaurante Cá-Já . Carneiro Vilela, 648 - Aflitos

