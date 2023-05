A- A+

Dia das Mães Exposição do Museu de Cera em Porto de Galinhas tem entrada grátis para mães; saiba mais Mostra é distribuída em 25 cenários e conta com 70 estátuas com tamanhos reais de personalidades nacionais, estrangeiras e da ficção

A exposição permanente do primeiro Museu de Cera do Nordeste, localizado em Porto de Galinhas, contará com uma oferta especial para o Dia das Mães. Neste domingo (14), quando a data é celebrada, todas as mães acompanhadas de um filho pagante têm entrada gratuita.

O museu é aberto para visitação diariamente, das 14h às 22h20. Neste domingo, o horário de funcionamento vai das 9h às 22h20. A atração, realizada pelo grupo Dreamland, é voltada para toda a família. A exposição é distribuida em 25 cenários, e conta com 70 estátuas em tamanho real de personalidades nacionais, estrangeiras e da ficção.

Cenários e personagens infantis também fazem parte da experiência, como Homem Aranha, Aquaman, Fenda do Bikini e Bob Esponja. Entre as estátuas destaque, estão: Rainha Elizabeth II, Amy Winehouse, Pelé, Neymar, Barack Obama e o cantor Daniel.

SERVIÇO

Promoção de Dia das Mães no Museu de Cera de Porto de Galinhas

Quando: Domingo (14), das 9h às 22h20

Onde: Rua Esperança, 163, Porto de Galinhas, Ipojuca-PE

Ingressos: A partir de R$ 24,99.

