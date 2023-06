A- A+

Artes Visuais Exposição d'OsGemeos no Recife abre venda de ingressos; saiba quanto custa e como comprar "OSGEMEOS: Nossos Segredos" aporta no Instituto Ricardo Brennand, a partir de 28 de junho

“OSGEMEOS: Nossos Segredos”, exposição dos irmãos Gustavo e Otavio Pandolfo, chega ao Recife no dia 28 de junho. Inédita no Nordeste, a mostra panorâmica da dupla de artistas aporta no Instituto Ricardo Brennand (IRB), que já iniciou a venda de ingressos para os visitantes.

As entradas, que estão em pré-venda pelo site do IRB, custam de R$ 25 a R$ 100, garantindo acesso a todas as salas expositivas e acervos do museu. OsGemeos trazem ao público recifense uma exposição que já foi vista por mais de 1,3 milhão de pessoas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Mais de 800 obras compõem o acervo que estará exposto na galeria da instituição. São telas, esculturas, instalações e murais que brincam com a imaginação e convidam ao universo lúdico partilhado pelos irmãos desde a infância, do qual se origina boa parte dos personagens que compõem sua arte.



Com curadoria da própria dupla, a mostra segue um formato de linha do tempo, apresentando caminhos e inspirações que os artistas atravessaram. Um dos destaques é a instalação “Assim bordei meus sonhos”, dedicada à mãe e grande incentivadora dos dois, Margarida Pandolfo. A obra reúne bordados e pinturas dela, colocadas em um ambiente com cara de casa, recriado pelos irmãos, a partir de suas memórias, tanto artísticas, quanto afetivas.

Os visitantes poderão conferir ainda projeções de imagens de obras urbanas assinadas pelos artistas e registros fotográficos deles produzindo murais pelo mundo, além de cadernos de desenho e anotações. Para a exposição no Recife, OsGemeos prometem uma obra inédita, que será instalada na área externa do museu.

Serviço:

Exposição “OSGEMEOS: Nossos Segredos”

No Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

A partir do dia 28 de junho; todos os dias da semana, das 9h às 21h, com última entrada às 20h

Ingressos:

De segunda a sexta

Das 9h às 17h - R$ 50 e R$ 25

Das 17h às 21h - R$ 80 e R$ 40

Sábados e domingos

Das 9h às 17h: R$ 80 e R$ 40

Das 17h às 21h: R$ 100 e R$ 50

Pré-venda no site do IRB

