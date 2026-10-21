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CULTURA POPULAR Exposição em Olinda celebra centenário de Liêdo Maranhão com acervo de cordéis políticos Mostra na Casa da Memória Popular reúne 120 folhetos que retratam acontecimentos e personagens da política brasileira entre os anos 1960 e 1990

A literatura de cordel como registro das disputas políticas e das mudanças sociais do Brasil é o fio condutor da exposição “100 Anos de Liêdo Maranhão – A Política no Universo do Cordel”, que será aberta neste sábado (24), na Casa da Memória Popular, em Olinda.

A iniciativa homenageia o pernambucano Liêdo Maranhão (1925–2014), reconhecido por sua atuação como escritor, pesquisador, cineasta e colecionador da cultura popular.

A mostra apresenta 120 folhetos provenientes da coleção particular de Liêdo, com obras que percorrem diferentes episódios da vida política nacional, sobretudo entre as décadas de 1960 e 1990.

Os materiais reúnem histórias em versos e ilustrações que revelam como os cordelistas registravam os acontecimentos de sua época, abordando figuras públicas, tensões sociais e momentos decisivos da trajetória brasileira.

Entre os nomes presentes na seleção estão José Bernardo da Silva, Manoel D’Almeida Filho, J. Borges, Rodolfo Coelho Cavalcante, José Costa Leite, José Soares e Heleno Francisco.

A produção desses autores permite observar como a literatura popular transformava fatos políticos em narrativas acessíveis, preservando interpretações e pontos de vista sobre o cotidiano do país.

Com visitação prevista para 45 dias, a exposição também destaca a importância do trabalho desenvolvido por Liêdo Maranhão na documentação e salvaguarda das expressões culturais brasileiras.

Ao longo da vida, ele formou um acervo com mais de 25 mil peças ligadas à cultura popular, entre elas mais de 3.600 folhetos de cordel.

Fundada pelo próprio pesquisador, a Casa da Memória Popular dedica-se à preservação desse patrimônio, que reúne registros de costumes, conhecimentos, acontecimentos históricos e manifestações artísticas.

A exposição propõe um recorte dessa coleção para evidenciar o potencial do cordel como fonte de memória e instrumento de leitura das transformações políticas e sociais do Brasil.

O projeto recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco e do Governo do Estado, com financiamento do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

Exposição "100 Anos de Liêdo Maranhão – A Política no Universo do Cordel"

Quando: Sábado (24), a partir das 10h (abertura)

Onde: Casa da Memória Popular - Rua João Ribeiro, 834, Bairro Novo - Olinda-PE

Visitação: De terça a sábado, das 10h às 16h (mediante agendamento prévio)

Agendamento: (81) 81 99932 - 2288

Acesso gratuito

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