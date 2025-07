A- A+

FOTOGRAFIA Exposição "Entre Elas - Por uma Fotografia Periférica" valoriza olhares femininos do Coque Mostra é parceria do coletivo Revelar.si e da produtora e museóloga Priscila Barbosa e ocupará rua da comunidade e, em seguida, o Compaz Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra

Neste sábado (26), a comunidade do Coque, no Recife, recebe a abertura da exposição “Entre Elas – Por uma Fotografia Periférica”. A mostra é uma parceria do Coletivo Revelar.si e da produtora e museóloga Priscila Barbosa e ocupará a rua Ibiporã com imagens revelando o cotidiano, as memórias e resistências das mulheres daquele território.

A exposição “Entre Elas” nasce como primeira mostra do Revelar.si realizada no próprio bairro onde o coletivo nasceu. As imagens estão instaladas diretamente na rua Ibiporã, acessível tanto aos moradores quanto aos visitantes, convidando-os a enxergar o Coque sob outra perspectiva, a de quem o vive diariamente.

Além da exposição, o evento contará com programação especial no Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis - NEIMFA, com roda de conversa e atrações culturais.

A partir de segunda-feira (28), a exposição segue para o Compaz Dom Hélder Câmara, na Ilha de Joana Bezerra, onde ficará até o dia 2 de agosto.

Coletivo Revelar.si

Criado em 2016, no NEIMFA, o Coletivo Revelar.si é formado por mulheres negras, cis, trans e travestis, todas moradoras da periferia.

Através da fotografia e da colagem, elas constroem uma arte feminista, negra e comunitária, rompendo com as narrativas estigmatizadas sobre a favela.

Ao longo de quase uma década, o coletivo formou um acervo visual que busca valorizar a favela como território de vida, cultura e afetos.

Suas imagens falam da força e da ancestralidade presentes no Coque e em tantas outras periferias brasileiras.

Programação de abertura da exposição “Entre Elas - Por Uma Fotografia Periférica”

15h | Roda de conversa com artistas e coletivas de mulheres periféricas

17h30 | Apresentação do grupo Nação Oxalá

18h30 | Killers Dance Crew + DJ Davs

20h | Coco Raízes do Coque

21h | DJ Boneka

22h | Black

SERVIÇO

Abertura da exposição “Entre Elas - Por Uma Fotografia Periférica”

Quando: Sábado (26), a partir das 15h

Onde: NEIMFA – Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis - Rua Ibiporã, Comunidade do Coque - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @revelar.si / @priscilalotus

Com informações da assessoria

