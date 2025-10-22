A- A+

TRADIÃO Exposição fotográfica convoca inscrições de casas de axé de Paulista Cada terreiro pode inscrever até cinco fotografias, mas apenas uma de cada espaço deve integrar a exposição

A exposição fotográfica fotogáfica coletiva “Memórias da Minha Religião” está com inscrições abertas para casas de axé de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Responsável pelo projeto, a produtora cultural Nathalia de Ògún tem o objetivo de mostrar as tradições e histórias desses locais.

Realizado em parceria com a Associação Amigos de Nossa Senhora da Conceição, Ponto de Cultura Anarriê e Canal Pernambuco no Ar, o projeto conta com o incentivo da Política Nacional Aldir Blanc. A proposta é valorizar a cultura local e as tradições afro-brasileiras.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente até 31 de outubro, através de um formulário digital. Cada terreiro pode anexar até cinco fotografias no ato da inscrição, mas apenas uma imagem de cada local será selecionada pela equipe de curadoria para compor a exposição.



O resultado da seleção será divulgado até 17 de novembro. A exposição será realizada no dia 28 de novembro, dentro da programação cultural do I Festival Novembro Negro,realizado em Paulista, no Terminal do Ônibus de Pau Amarelo.



*Com informações da assessoria de imprensa

