Exposição "Fragile Ne Pas Plier" reúne mulheres artistas na Casa de Dominique

Neste sábado (20), o espaço artístico Casa de Dominique recebe "Fragile – Ne Pas Plier", uma mostra feminina pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, grafites, poesias, músicas e gastronomia que fica em exposição até 25 de outubro.

À frente da curadoria e expografia estão Dominique Berthé e Maria Alice Amorim e participam da mostra Beta Ferralc, trazendo uma escultura em madeira, Boitatá; Carla Andrade, participando com linogravuras; Catha Rosendo, com desenhos e pinturas; Crew Amp (As Mina de Peso), com graffiti; Dani Acioli, trazendo pinturas e prints; Stela Maris, com duas fotografias reproduzidas em canvas; Dominique Berthé, com uma instalação; Maria Alice Amorim, com poemas e Tânia Fonseca, exibindo uma obra-surpresa.

No dia da abertura, sábado (20), acontece um pocket show de palhaçaria com Doninha e Dona Pequena, às 19h. Também estará presente a música ambiente de Bianca Pimentel, gastronomia de Mara França e drinks autorais de Joana Berthé.

Fragile – Ne Pas Plier

Quando: até 25 de outubro

Onde: Casa de Dominique - Rua Álvaro Macedo, 70 - Poço da Panela

Visitação: Sextas-feiras (18h–21h), sábados e domingos (16h–20h)

Entrada gratuita

Mais informações em @casadedominique

*Com informaçõe da assessoria de imprensa

