Exposição "Gold Mina de Ouro Serra Pelada" atinge 100 mil visitantes e segue até domingo (29)

A exposição “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada”, com fotografias do renomado brasileiro Sebastião Salgado, falecido em maio deste ano, em cartaz na Caixa Cultural do Recife, atingiu a marca de 100 mil visitantes.

E este são os últimos dias para conferir a mostra, que segue em cartaz – com visitação gratuita – até o próximo domingo (29).

Com curadoria e design de Lélia Wanick Salgado, a exposição reúne fotografias inéditas guardadas há trinta anos, revelando a dimensão e o impacto por trás deste capítulo importante da história nacional.



Em mais de cinquenta fotografias, registradas na década de 1980, o fotógrafo mineiro expõe a realidade do que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, na região da Amazônia paraense.



Pelas lentes de Salgado, é possível percorrer a realidade da jazida, os trabalhadores em atividade, as condições precárias, e a “febre do ouro" que reuniu cerca de 50 mil garimpeiros no auge do período de extração.

Um dos fotógrafos mais importantes do mundo, Sebastião Salgado faleceu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos.

SERVIÇO

Exposição “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada", de Sebastião Salgado

Quando: até domingo (29)

Onde: Caixa Cultural Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada 15 minutos antes de fechar)

Entrada gratuita

Informações: (81) 3425-1915



