Exposição gratuita de bonecos gigantes chega ao Shopping Carpina; saiba mais

Com entrada gratuita, a ‘Exposição Bonecos Gigantes’ chega ao Shopping Carpina, na Mata Norte. As gigantes atrações da cultura pernambucana estarão reunidas no acervo do projeto itinerante a partir deste sábado (26) até (10) de setembro, na praça de alimentação do centro de compras.



No total, 15 obras representam figuras históricas, famosos regionais e nacionais; entre elas, Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Genival Lacerda, Elba Ramalho, Toni Garrido e Paulo Freire. No dia da abertura, os visitantes poderão participar de uma palestra conjunta sobre história e processo de produção das esculturas.

“A ideia de abrir espaço para a exposição de bonecos gigantes foi pensada com o objetivo de despertar nos nossos clientes o quão é especial vivenciarmos de pertinho a nossa cultura através desses grandes representantes do carnaval pernambucano. O nosso estado é reconhecido mundialmente pela alegria, criatividade e pelo trabalho dos nossos artistas plásticos”, conta Maria Paula Rabelo Paes, superintendente do centro de compras.

O projeto da exposição oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou de baixa visão. Os bonecos terão histórico biográfico do artista representado e QR CODE; qualquer pessoa pode ter acesso à audiodescrição usando o próprio celular.

No sábado de abertura da programação (26), haverá bate-papo mediado pelo jornalista Leokárcio Cavalcanti. O artista plástico André Vasconcelos, produtor cultural do projeto, e o curador da exposição e artista plástico Sílvio Botelho, serão os entrevistados do encontro.



Os dois irão apresentar a história da origem dos bonecos gigantes até os dias de hoje e todos detalhes do processo de criação. A palestra começa às 10h30 e terá a participação de intérpretes de libras.

SERVIÇO:

Exposição gratuita de bonecos gigantes chega ao Shopping Carpina

Entrada: gratuita

Onde: Shopping Carpina - rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina-PE

Horário: segunda a sábado (10h às 22h), aos domingos e feriados (12h às 21h)

Quando: de 26 de agosto a 10 de setembro

Informações: Instagram do Shopping Carpina

