Exposição Poesias de Manuel Bandeira e Luiz Gonzaga são destaques de exposição gratuita no Recife Exposição está exposta no Espaço Pasárgada; Torre Malakoff, Museu do Estado de Pernambuco e Fundarpe devem receber a amostra

Relacionar a história do transporte ferroviário de Pernambuco com poesias de grandes nomes da literatura. Essa é a premissa da exposição gratuita “Trajetos Poéticos”, que está exposta no Espaço Pasárgada, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Com o foco no trabalho de preservação, ressignificações de sentido sobre os bens ferroviários e seus signos, o projeto pretende promover e rememorar, discutir e difundir, o patrimônio ferroviário pernambucano mediante a lugares e rotas onde os trilhos ferroviários atravessaram e se conectaram causando mudanças drásticas.

A exposição também pretende incluir as poesias de Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira, Luiz Gonzaga e Solano Trindade. Estes, por meio de seus poemas, tornaram toda a engenharia pouco poética e mais funcional que existem nos sistemas ferroviários em sensações, sentimentos e signos textuais.

Os horários de visitação da amostra são das 9h às 12h e das 13h às 17h e ela segue até o dia 30 de abril.

A exposição ainda deve passar pela Torre Malakoff, Museu do Estado de Pernambuco e Fundarpe. As datas ainda não foram definidas.



