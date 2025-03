A- A+

Exposição Exposição imersiva de Ariano Suassuna prorroga temporada e fica em cartaz até 23 de março, no Recife "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" está em exibição no RioMar Recife, oferecendo uma experiência pelos universos artístico e humano do escritor Ariano Suassuna

A exposição imersiva "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" prorroga sua temporada, ficando em cartaz até o dia 23 de março, no Shopping RioMar, na Zona Sul do Recife.

Dentro do Top 10 de exposições imersivas do Brasil, segundo ranking da empresa Fever, "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso" oferece uma experiência pelos universos artístico e humano da mente de Ariano Suassuna.

Com uma combinação de manuscritos, fotos raras, trechos de peças teatrais e vídeos, o legado e herança do escritor são apresentados na exposição através de 13 ambientes.

E dentro da ideia de imersão de "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso", a exposição está dividida em cinco atos:



- Ato I: Amor pela Poesia

- Ato II: Amor Pela sua Aldeia

- Ato III: Amor da Vida

- Ato IV: Amor que Contagia e

- Ato V: Amor Imorrível

A exposição é uma realização da Luzzco, com apoio do RioMar Recife.

Os ingressos custam a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos na plataforma Fever e no App do RioMar Recife.

Ariano Suassuna

O escritor, filósofo, poeta e dramatúrgo Ariano Suassuna nasceu na Paraíba em 16 de junho de 1927, falecendo em Recife em 23 de julho de 2014.

Ariano deixou um legado que transcende fronteiras culturais e linguísticas, com obras icônicas que emocionam públicos de diferentes gerações.

Entre suas principais obras estão "Auto da Compadecida", que ganhou adaptação para o cinema, e "O Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta", que inspirou uma série televisiva, ambas retratando as tradições nordestinas e exaltando a cultura popular.

Ariano foi o idealizador do Movimento Armorial, em 1970, que tinha como objetivo criar uma arte erudita com base e valorização da cultura popular.

SERVIÇO

Exposição "O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até o dia 23 de março

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos, Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no site da Fever e no APP do RioMar Recife

Informações: @luzzco // @autoarianoimersivo e @riomar_recife



Visitação de segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

