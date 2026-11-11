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Arquitetura Exposição inédita no Recife apresenta objetos, croquis originais e imersão na obra de Niemeyer Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, "A Linha de Niemeyer" entra em cartaz na Caixa Cultural Rcife, na próxima terça (17), com entrada franca

A exposição “A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço” chega à Cartaz Cultural Recife na próxima terça-feira (17), partir das 19h, com entrada gratuita e permanece em cartaz até 17 de janeiro de 2027.

Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer, a exposição reúne um recorte do acervo da Galeria Niemeyer, incluindo croquis originais, desenhos artísticos, maquetes, objetos e documentos que ajudam a compreender como nasciam os projetos do arquiteto.



A proposta é apresentar ao público não apenas o resultado de sua arquitetura, mas também os caminhos percorridos entre a primeira ideia e a construção de uma obra. O projeto expositivo prevê cerca de 80 peças, entre 40 e 60 trabalhos originais sobre papel e até 20 objetos tridimensionais, com seleção final sujeita às condições de montagem.



Sobre a exposição

Antes de Brasília ganhar suas curvas monumentais, antes das colunas do Palácio da Alvorada, das formas que tornaram o Congresso Nacional um dos símbolos da arquitetura brasileira e do projeto que deu origem ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tudo começava com um desenho.

Era sobre o papel que Oscar Niemeyer (1907–2012) experimentava linhas, imaginava espaços e dava os primeiros contornos a construções que marcariam a paisagem de diferentes cidades do mundo. Esse universo de criação, muitas vezes desconhecido por quem admira suas obras, é o ponto de partida

“Quando as pessoas observam uma obra de Oscar Niemeyer, geralmente se impressionam com as curvas, a dimensão dos espaços e a ousadia das estruturas. Mas existe um processo de criação por trás de tudo isso. Queremos mostrar justamente esse caminho, desde os primeiros desenhos até a concretização dos projetos, permitindo que o público conheça uma dimensão mais próxima e humana de seu trabalho”, destaca o curador.





Sobre Oscar Niemeyer

Considerado um dos principais nomes da arquitetura moderna mundial, Niemeyer desenvolveu uma linguagem marcada pelo uso expressivo do concreto armado e pela liberdade das formas.

Ao longo de sua trajetória, participou da criação de Brasília, inaugurada em 1960, e assinou projetos como o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro. Mais do que edifícios, suas criações estabeleceram novas relações entre arquitetura, arte e paisagem.

No Recife, o público terá a oportunidade de conhecer uma dimensão mais íntima dessa produção. A exposição parte do desenho como elemento central para revelar a maneira como Niemeyer pensava a arquitetura, utilizando linhas aparentemente simples para desenvolver estruturas de grande complexidade.

O percurso também evidencia a presença da figura humana, da natureza e das formas abstratas em seus estudos artísticos, elementos que ajudam a compreender a origem das curvas que se tornaram uma das principais características de sua obra.

Do papel à imersão

A exposição está organizada em três ambientes complementares, que conduzem o visitante pelas diferentes etapas do processo criativo. O primeiro é dedicado aos croquis e desenhos originais, com estudos arquitetônicos e artísticos que permitem acompanhar a evolução das ideias do arquiteto.



O conjunto previsto inclui de 25 a 35 croquis arquitetônicos originais, além de estudos artísticos, reproduções ampliadas e painéis explicativos que contextualizam sua produção. Trechos escritos pelo próprio Niemeyer também integram a proposta de mediação.

No segundo ambiente, a tecnologia amplia a experiência do público. Por meio de estações de realidade virtual e projeções imersivas, os visitantes poderão explorar digitalmente obras de Niemeyer, percebendo suas dimensões, estruturas e relações com o espaço.



A experiência, com duração estimada de cinco a oito minutos por participante, contará ainda com registros da voz original do arquiteto, utilizados para apresentar conceitos relacionados às construções. O espaço terá acompanhamento de monitores e recursos alternativos para visitantes que não puderem utilizar os óculos de realidade virtual.

Já o terceiro espaço será dedicado à materialidade de sua obra. Maquetes físicas, objetos autorais, peças pessoais e estudos volumétricos permitirão observar como as ideias desenvolvidas no papel ganhavam forma tridimensional.



A proposta é aproximar o visitante das soluções encontradas por Niemeyer para transformar curvas e desenhos em estruturas arquitetônicas. Documentos e elementos de seu acervo também ajudam a revelar aspectos de sua trajetória pessoal e profissional.

O projeto prevê ainda recursos de acessibilidade e mediação cultural, com circulação adaptada, sinalização tátil, legendas em braille e audiodescrição nos recursos digitais. A combinação entre documentos originais e experiências tecnológicas busca ampliar o contato com a obra do arquiteto, inclusive entre pessoas que não possuem conhecimento prévio sobre arquitetura.

O legado de Niemeyer

Um dos diferenciais de “A Linha de Niemeyer” é seu formato itinerante, concebido para estabelecer conexões entre o acervo do arquiteto e as cidades que recebem a exposição. Além de um núcleo permanente de obras e documentos, o projeto contempla módulos adaptáveis ao contexto histórico e arquitetônico de cada localidade.



A proposta inclui a possibilidade de incorporar conteúdos relacionados a projetos executados nas regiões visitadas, aproximando a trajetória do arquiteto da realidade de cada cidade.

No Recife, essa relação pode ser observada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 2011. O espaço, que abriga o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa, integra a paisagem cultural da capital pernambucana e representa um dos exemplos da presença do arquiteto no Nordeste. Suas formas geométricas e a utilização do concreto remetem à linguagem arquitetônica desenvolvida por Niemeyer ao longo de sua carreira.

“A capital pernambucana tem uma relação concreta com a obra de Oscar Niemeyer por meio do Parque Dona Lindu, um espaço que faz parte da vida cultural da cidade. Trazer essa exposição para cá também é uma maneira de ampliar esse vínculo, mostrando ao público como surgiam as ideias que deram origem a projetos como esse. A arquitetura está presente no cotidiano das pessoas, e conhecer seu processo de criação ajuda a olhar para esses espaços de outra forma”, acrescenta Paulo Sergio.

Essa relação entre arquitetura e território atravessa a própria história de Niemeyer. Sua produção acompanhou momentos importantes da transformação urbana brasileira, especialmente a consolidação da arquitetura moderna e a construção de Brasília.



Ao romper com padrões tradicionais e explorar novas possibilidades para o concreto armado, o arquiteto desenvolveu uma linguagem reconhecida internacionalmente, presente em edifícios públicos, espaços culturais e monumentos.

Falecido em dezembro de 2012, aos 104 anos, Oscar Niemeyer deixou uma produção que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Sua obra permanece como referência para arquitetos, artistas e pesquisadores, enquanto seus desenhos continuam a revelar a liberdade criativa que marcou sua trajetória.



Para além das construções monumentais, a exposição também chama atenção para o caráter artístico de seus croquis, nos quais poucas linhas eram suficientes para expressar ideias complexas.

A exposição terá ainda recursos de acessibilidade e mediação cultural, com circulação adaptada, sinalização tátil, legendas em braile e audiodescrição nos recursos digitais.

Realizada pelo Instituto Niemeyer, com apresentação da Caixa Cultural e patrocínio da Caixa e do Governo Federal, a exposição oferece ao público recifense a possibilidade de conhecer os bastidores dessa criação. Entre desenhos, objetos e experiências imersivas, a mostra convida o visitante a perceber que, por trás de algumas das construções mais reconhecidas do país, existiu primeiro uma linha traçada sobre o papel.

SERVIÇO:

Exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço"

Quando: de 17 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife.

Horários: Abertura, no dia 17/11, às 19h.

Funcionamento para os demais dias: Terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita



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