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Arquitetura

Exposição inédita no Recife apresenta objetos, croquis originais e imersão na obra de Niemeyer

Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, "A Linha de Niemeyer" entra em cartaz na Caixa Cultural Rcife, na próxima terça (17), com entrada franca

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Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, exposição "A Linha de Niemeyer" entra em cartaz na Caixa Cultural Recife, na próxima terça (17)Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, exposição "A Linha de Niemeyer" entra em cartaz na Caixa Cultural Recife, na próxima terça (17) - Foto: Divulgação

A exposição “A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço” chega à Cartaz Cultural Recife na próxima terça-feira (17), partir das 19h, com entrada gratuita e permanece em cartaz até 17 de janeiro de 2027.

Com curadoria de Paulo Sergio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer, a exposição reúne um recorte do acervo da Galeria Niemeyer, incluindo croquis originais, desenhos artísticos, maquetes, objetos e documentos que ajudam a compreender como nasciam os projetos do arquiteto.

A proposta é apresentar ao público não apenas o resultado de sua arquitetura, mas também os caminhos percorridos entre a primeira ideia e a construção de uma obra. O projeto expositivo prevê cerca de 80 peças, entre 40 e 60 trabalhos originais sobre papel e até 20 objetos tridimensionais, com seleção final sujeita às condições de montagem.

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Sobre a exposição
Antes de Brasília ganhar suas curvas monumentais, antes das colunas do Palácio da Alvorada, das formas que tornaram o Congresso Nacional um dos símbolos da arquitetura brasileira e do projeto que deu origem ao Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tudo começava com um desenho.

Era sobre o papel que Oscar Niemeyer (1907–2012) experimentava linhas, imaginava espaços e dava os primeiros contornos a construções que marcariam a paisagem de diferentes cidades do mundo. Esse universo de criação, muitas vezes desconhecido por quem admira suas obras, é o ponto de partida

“Quando as pessoas observam uma obra de Oscar Niemeyer, geralmente se impressionam com as curvas, a dimensão dos espaços e a ousadia das estruturas. Mas existe um processo de criação por trás de tudo isso. Queremos mostrar justamente esse caminho, desde os primeiros desenhos até a concretização dos projetos, permitindo que o público conheça uma dimensão mais próxima e humana de seu trabalho”, destaca o curador.

Sobre Oscar Niemeyer
Considerado um dos principais nomes da arquitetura moderna mundial, Niemeyer desenvolveu uma linguagem marcada pelo uso expressivo do concreto armado e pela liberdade das formas.

Ao longo de sua trajetória, participou da criação de Brasília, inaugurada em 1960, e assinou projetos como o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro. Mais do que edifícios, suas criações estabeleceram novas relações entre arquitetura, arte e paisagem.

No Recife, o público terá a oportunidade de conhecer uma dimensão mais íntima dessa produção. A exposição parte do desenho como elemento central para revelar a maneira como Niemeyer pensava a arquitetura, utilizando linhas aparentemente simples para desenvolver estruturas de grande complexidade.

O percurso também evidencia a presença da figura humana, da natureza e das formas abstratas em seus estudos artísticos, elementos que ajudam a compreender a origem das curvas que se tornaram uma das principais características de sua obra.

Do papel à imersão
A exposição está organizada em três ambientes complementares, que conduzem o visitante pelas diferentes etapas do processo criativo. O primeiro é dedicado aos croquis e desenhos originais, com estudos arquitetônicos e artísticos que permitem acompanhar a evolução das ideias do arquiteto.

O conjunto previsto inclui de 25 a 35 croquis arquitetônicos originais, além de estudos artísticos, reproduções ampliadas e painéis explicativos que contextualizam sua produção. Trechos escritos pelo próprio Niemeyer também integram a proposta de mediação.

No segundo ambiente, a tecnologia amplia a experiência do público. Por meio de estações de realidade virtual e projeções imersivas, os visitantes poderão explorar digitalmente obras de Niemeyer, percebendo suas dimensões, estruturas e relações com o espaço.

A experiência, com duração estimada de cinco a oito minutos por participante, contará ainda com registros da voz original do arquiteto, utilizados para apresentar conceitos relacionados às construções. O espaço terá acompanhamento de monitores e recursos alternativos para visitantes que não puderem utilizar os óculos de realidade virtual.

Já o terceiro espaço será dedicado à materialidade de sua obra. Maquetes físicas, objetos autorais, peças pessoais e estudos volumétricos permitirão observar como as ideias desenvolvidas no papel ganhavam forma tridimensional.

A proposta é aproximar o visitante das soluções encontradas por Niemeyer para transformar curvas e desenhos em estruturas arquitetônicas. Documentos e elementos de seu acervo também ajudam a revelar aspectos de sua trajetória pessoal e profissional.

O projeto prevê ainda recursos de acessibilidade e mediação cultural, com circulação adaptada, sinalização tátil, legendas em braille e audiodescrição nos recursos digitais. A combinação entre documentos originais e experiências tecnológicas busca ampliar o contato com a obra do arquiteto, inclusive entre pessoas que não possuem conhecimento prévio sobre arquitetura.

O legado de Niemeyer 
Um dos diferenciais de “A Linha de Niemeyer” é seu formato itinerante, concebido para estabelecer conexões entre o acervo do arquiteto e as cidades que recebem a exposição. Além de um núcleo permanente de obras e documentos, o projeto contempla módulos adaptáveis ao contexto histórico e arquitetônico de cada localidade.

A proposta inclui a possibilidade de incorporar conteúdos relacionados a projetos executados nas regiões visitadas, aproximando a trajetória do arquiteto da realidade de cada cidade.

No Recife, essa relação pode ser observada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 2011. O espaço, que abriga o Teatro Luiz Mendonça e a Galeria Janete Costa, integra a paisagem cultural da capital pernambucana e representa um dos exemplos da presença do arquiteto no Nordeste. Suas formas geométricas e a utilização do concreto remetem à linguagem arquitetônica desenvolvida por Niemeyer ao longo de sua carreira.

“A capital pernambucana tem uma relação concreta com a obra de Oscar Niemeyer por meio do Parque Dona Lindu, um espaço que faz parte da vida cultural da cidade. Trazer essa exposição para cá também é uma maneira de ampliar esse vínculo, mostrando ao público como surgiam as ideias que deram origem a projetos como esse. A arquitetura está presente no cotidiano das pessoas, e conhecer seu processo de criação ajuda a olhar para esses espaços de outra forma”, acrescenta Paulo Sergio.

Essa relação entre arquitetura e território atravessa a própria história de Niemeyer. Sua produção acompanhou momentos importantes da transformação urbana brasileira, especialmente a consolidação da arquitetura moderna e a construção de Brasília.

Ao romper com padrões tradicionais e explorar novas possibilidades para o concreto armado, o arquiteto desenvolveu uma linguagem reconhecida internacionalmente, presente em edifícios públicos, espaços culturais e monumentos.

Falecido em dezembro de 2012, aos 104 anos, Oscar Niemeyer deixou uma produção que ultrapassou as fronteiras brasileiras. Sua obra permanece como referência para arquitetos, artistas e pesquisadores, enquanto seus desenhos continuam a revelar a liberdade criativa que marcou sua trajetória.

Para além das construções monumentais, a exposição também chama atenção para o caráter artístico de seus croquis, nos quais poucas linhas eram suficientes para expressar ideias complexas.

A exposição terá ainda recursos de acessibilidade e mediação cultural, com circulação adaptada, sinalização tátil, legendas em braile e audiodescrição nos recursos digitais. 

Realizada pelo Instituto Niemeyer, com apresentação da Caixa Cultural e patrocínio da Caixa e do Governo Federal, a exposição oferece ao público recifense a possibilidade de conhecer os bastidores dessa criação. Entre desenhos, objetos e experiências imersivas, a mostra convida o visitante a perceber que, por trás de algumas das construções mais reconhecidas do país, existiu primeiro uma linha traçada sobre o papel.

SERVIÇO:
Exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço"
Quando: de 17 de novembro de 2026 a 17 de janeiro de 2027
Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife.
Horários: Abertura, no dia 17/11, às 19h.
Funcionamento para os demais dias: Terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h
Entrada gratuita
 

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