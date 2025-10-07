A- A+

Fotografia Exposição "Inhamã: Vozes Ancestrais no Caminho das Águas" chega ao Recife nesta terça-feira (7) Mostra fotográfica com narrativas visuais sobre resistência de mulheres afro-indígenas também passa por Olinda e Igarassu em outubro

Com narrativa visual sobre resistência e ancestralidade, a exposição fotográfica “Inhamã: Vozes Ancestrais no Caminho das Águas” chega ao Recife, com abertura nesta terça-feira (7).

A inauguração ocorre no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no Bairro do Recife, às 19h, com um tributo às mulheres afro-indígenas que transformaram a dor em potência e sustentam as bases invisíveis da nacionalidade brasileira com suas trajetórias de luta e criação.

Por meio da fotografia, o público terá acesso a histórias de resistência encarnadas em figuras como Avani Santana, Bárbara Regina, Salamandra, Roberta Pontes, Laudijane Domingos, Tia Biu e Mãe Beth de Oxum.

Após a capital pernambucana, a mostra segue para Olinda, no Ilê Axé Xangô Ayrá Igbonã, em Salgadinho, de 14 a 16 de outubro, e depois para Igarassu, no Centro de Artes, de 21 a 25 de outubro.

Para Laudijane Domingos, coordenadora-geral do Festival Inhamã e uma das mulheres retratadas nas fotografias, a exposição "é muito mais que um conjunto de retratos".

“Cada rosto exposto aqui é um espelho do país real – preto, feminino, indígena, ancestral – que insiste em florescer mesmo sob o peso da opressão. Ao reunir essas histórias, mostramos que o futuro não é uma promessa distante: ele já está sendo gestado agora, pelas mãos dessas mulheres que transformam dor em potência e resistência em beleza. Essa exposição é um convite à escuta, ao reconhecimento e à construção de um amanhã onde justiça climática, memória e dignidade caminham juntas”, comentou.

A curadoria é de Mariana Bernardo e da pesquisadora Flor Ribeiro. As fotografias são assinadas pelo fotógrafo Victor Tallison.

A exposição compõe o Festival Inhamã, que é um encontro pré-COP 30, co-realizado pela UBM Brasil e produzido pelo Instituto Toró. A iniciativa traz para o centro do debate a igualdade de gênero, a justiça climática e o fortalecimento da cultura afro-indígena.

Com a chamada “Igarassu é terra-mãe e Inhamã veio para contar essa história”, o festival se conecta ao debate climático global que ganhará força em 2025, ano da realização da COP 30 no Brasil.

Serviço

Exposição Fotográfica Inhamã: Vozes Ancestrais no Caminho das Águas



Recife: Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida

Datas: 07 a 12 de outubro (abertura às 19h)

Endereço: Rua do Bom Jesus, 147 - Bairro do Recife.

Olinda: Ilê Axé Xangô Ayrá Igbonã

Datas: 14 a 16 de outubro

Endereço: Rua Severino Pereira, 646 - Salgadinho.

Igarassu: Centro de Artes

Datas: 21 a 25 de outubro

Endereço: Rua São Sebastião, 1-149 - Centro.



