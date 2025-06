A- A+

Diversão Exposição interativa "Blow Up: Um Sopro de Diversão" chega ao Recife em junho Destinada a todas as idades, atração multissensorial será inaugurada dia 27 de junho, no Shopping Recife

Férias especiais é o que garante a exposição "Blow Up: Um Sopro de Diversão", que desembarca no Recife para uma experiência multissensorial a partir de 27 de junho, em curta temporada, no Shopping Recife.



Vista por mais de 600 mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador, a atração é mais que um espetáculo visual, é um convite a explorar a imaginação através do universo lúdico dos infláveis, proporcionando uma interação animada de cores, luzes e cenários incríveis, transcendendo as fronteiras da criatividade ao unir fantasia e diversão num ambiente de fartas sensações.

Sobre a exposição

A visita a "Blow Up: Um Sopro de Diversão" é como uma viagem fantástica ao mundo dos sonhos. Na entrada, um labirinto de espelhos com luzes e tentáculos dá as boas-vindas aos visitantes, conduzindo-os a espaços interativos e de encantamento que incluem flores e coelhos, criaturas divertidas, ouriços coloridos, castelo pula-pula, balanços, uma enorme piscina de bolinhas estrategicamente posicionada ao lado de planetas gigantes e uma enorme serpente.

Destinada a todos os públicos de todas as idades, a atração tem ingressos que custam entre R$ 25 e R$ 70, com acesso gratuito para crianças até 2 anos e 11 meses. Os tíquetes já estão à venda no site Eventim e na bilheteria física, na entrada da exposição.

“Blow Up” traz ao Brasil uma tendência popular em países como Estados Unidos, Espanha e França, onde atividades interativas atraem de crianças a idosos, proporcionando momentos de leveza e descontração. Inspirada em exposições de sucesso em Madri e Paris, a mostra oferece uma experiência lúdica e imersiva que transforma adultos em crianças novamente.

SERVIÇO

“Blow Up: Um Sopro de Diversão”

Quando: Em cartaz a partir de 27 de junho

Onde: Shopping Recife:Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem (no Terraço de Eventos, próximo ao Coco Bambu)

Informações: @blowupbrasil

Horários:

Quartas a sextas, das 12h às 19h

Sábados, das 10h às 21h

Domingos e feriados, das 12h às 19h

Classificação indicativa: livre para todas as idades

Ingressos à venda no site Eventim e na bilheteria no local:

De quarta a sexta: R$50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$ 50 (inteira)* e R$ 25 (meia)* | R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

*Preço popular limitado a 30% dos ingressos por dia.



*Entrada gratuita para crianças até 2 anos e 11 meses.



*Meia-entrada: estudantes, pessoas com deficiência e seu acompanhante, jovens de baixa renda e pessoas com 60 anos ou mais, professores e servidores do sistema de ensino do Estado de Pernambuco na ativa e aposentados, portadores de câncer e acompanhantes e doadores de sangue e medula óssea.

