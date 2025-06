A- A+

Artes Visuais Exposição interativa e roda de conversa apresentam processos criativos das oficinas do fEEEio Lab Evento ocorre neste sábado (7), na Casa de Cursos do MEPE Museu do Estado de Pernambuco

O público tem a oportunidade de conhecer de perto, neste sábado (7), resultados da primeira edição do o fEEEio Lab - Laboratório de Estudo e Experimentação da Estética do Feio. Das 10h às 17h, uma exposição interativa ocupa o espaço da Casa de Cursos do MEPE – Museu do Estado de Pernambuco.

Em um ambiente de ateliê livre e coletivo, os visitantes poderão interagir com as experimentações expostas. A ideia é apresentar as práticas desenvolvidas ao longo do projeto.

O evento conta ainda com uma roda de conversa onde os participantes e idealizadoras do laboratório, a partir das 14h30. Logo em seguida, será realizada uma visita guiada pelas técnicas têxteis exploradas nos encontros, que ocorreram entre abril e junho deste ano.



Com atividades no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM) e no MEPE, o laboratório reuniu semanalmente 15 participantes, entre artesãos, estudantes, trabalhadores da indústria criativa e pesquisadores. A iniciativa propõe um exercício crítico sobre o que é considerado “bonito” ou “feio” em nossa cultura visual.

A iniciativa se desdobrará, no segundo semestre de 2025, em um catálogo digital com fotos, textos e reflexões geradas nas vivências. O projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem o incentivo financeiro do Governo do Estado de Pernambuco.

A designer Carolina Melo chefiou a equipe pedagógica, responsável pela condução das oficinas, que contou também com o apoio de Duda Galvão, Anantcha Lafaiete, Hannah Sá e Leidiane Rodrigues. A produção executiva e design é realizada por Hannah Sá e Raquel Pontes Campello, com monitoria de Heloísa Galvão.



