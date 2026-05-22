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ARTES VISUAIS Recife recebe primeira edição da Exposição Internacional de Pinturas com Café Mostra no Parque Dona Lindu conta com 50 obras de 28 artistas de 17 países

Em sua primeira edição, a Exposição Internacional de Pinturas com Café ocupa a Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, desta sexta-feira (22) até o domingo (24). Com o tema “O Café que nos Une”, a mostra reúne 50 obras de 28 artistas de 17 países.

A técnica de pintura com café é caracterizada pelo uso do café diluído como pigmento, em um processo similar à aquarela. Desta forma, os artistas conseguem explorar as tonalidades naturais do grão, que podem variar de matizes mais suaves a camadas mais densas e escuras.

Pintores e pintoras de países como Singapura, Filipinas, Quirguistão, México, Iraque, Equador e Ucrânia, além do Brasil, participam da exposição. O pernambucano Abraão Figueiredo é o responsável pela curadoria.



As obras são assinadas por Ana Lúcia Gonçalves, Anna Starchyk, Aparício Farinha, Azmi Hussin, Beatriz Brenner, Beto Nascimento, Christina Mong, Dennis Valenciano, Duishobekov Nurlan, Esaú Andrade, Esraa Khaeun, Fernando Lopes, Fernando Sá, Hussain Ihfal, Julia Lopue, Laura Rodrigues, Leo Luna, Luciano Dinarte, Marcel Wagner, Modesto Aceves, N. Sunarya, Ricardo Ferreira, Ricardo França, Sérgio Bello, Susan Hessen, Víctor Amaya e Wilson Freire.

A exposição integra a segunda edição do Pernambuco Café Show, que ocorre no Parque Dona Lindu. O evento conta ainda com palestras, demonstrações, ativações e outras atividades ligadas ao universo dos cafés especiais.

Serviço:

1ª Exposição Internacional de Pintura com Café

Quando: sexta-feira (22) até domingo (24), das 14h às 21h

Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, s/n, Boa Viagem, Recife

Entrada gratuita

Informações: @pernambucocafeshow



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