Exposição "Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento", inspirada em livro homônimo, ocupa o Tacaruna

Uma imersão no universo e nas raízes do “Rei do Baião” é o que propõe a exposição interativa “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”, idealizada como desdobramento do livro homônimo do paraibano Paulo Vanderley. Inaugurada nesta quinta-feira (1º), no Shopping Tacaruna, com a presença do autor e curador, a mostra ficará em cartaz até o dia 28 de junho. O livro foi lançado no Recife na mesma data, à noite, com uma palestra espetáculo do autor apresentando vídeos, fotos e áudios do artista.



Com acesso gratuito e agendamento para visitação de escolas através do e-mail [email protected], a exposição está montada na Praça de Eventos do piso térreo e é resultado de uma pesquisa desenvolvida por Paulo Vanderley por mais de três décadas dedicadas ao universo gonzagueano, que resultou no livro já lançado em Exu (terra natal do Rei do Baião) e nas cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Nova Olinda e Fortaleza, no Ceará - chegando agora ao Recife.

Mostra interativa e instagramável

Em 350m², a exposição reúne parte da coleção pessoal e inédita do autor com cerca de 100 objetos. São fotos originais do acervo pessoal de Luiz Gonzaga; caixa do box “50 anos de Chão” autografada pelo artista em 1988; entrevista manuscrita a uma revista de Luxemburgo, nos anos 1970; cartão de crédito original do Banco do Brasil; matérias de revista dos anos 1950; 44 LPs de carreira (1958 a 1989), e um disco de 78 RPM, de 1947, contendo a faixa do clássico “Asa Branca”.



Em 12 espaços instagramáveis, uma réplica da capela de São João Batista da Fazenda Araripe, em Exu; seis ilhas cobertas com chapéus cenográficos de fibra de vidro gigantes, cópias dos chapéus e vestimentas de couro usados por Gonzaga. Os visitantes podem acessar o conteúdo completo da biografia de Luiz Gonzaga em sete totens com telas touch screen e QR Codes para ouvir as principais canções e entrevistas do Rei do Baião presentes no livro. “É uma imersão, um mergulho na vida de seu Luiz Gonzaga, o maior artista de todos os tempos”, descreve o autor.



A voz de Gonzaga eternizada

Em primeira pessoa, o livro de quase 500 páginas é narrado pelo próprio Luiz Gonzaga, por meio da transcrição de trechos garimpados em mais de 100 entrevistas de rádio, TV, apresentações e conversas informais. Para conseguir agregar esses áudios, o autor utilizou o recurso de QR codes impressos ao longo das páginas do livro. Usando um celular, o leitor consegue escutar o próprio artista contando sua história.



O livro da editora ViuCine tem arte de capa do cearense Mestre Expedito Seleiro e está sendo vendido no local ou através do site www.110anos.luizluagonzaga.com.br. O box reúne um pôster colecionável, carteira, retrato 3x4 do artista, réplica de documento de carro e uma cédula de “110 gonzagas”, encartes, todas as capas de LPs em tamanho original, capas dos compactos e contratos de shows. A publicação também conta com o resgate histórico de 110 matérias com o artistas de 1940 e 1980, além da discografia completa e selos dos discos de 78 RPM.

O paraibano Paulo Vanderley é autor do livro e curador da exposição | Foto: Ed Machado / Folha de Pernambuco

Uma amizade em Exu

A ligação íntima do autor com Gonzaga vem da infância. Seu pai, Paulo Vanderley Tomaz da Silva, se tornou amigo de Luiz Gonzaga do Nascimento, depois de comprar dele um carro. O documento do veículo viria a se tornar um dos primeiros itens do acervo de mais de 5 mil objetos, entre fotos, roupas e discos, que a família coleciona num bairro nobre de Fortaleza. Na infância, Paulo e a família Silva se mudaram para Exu por conta do emprego de seu pai, que era gerente do Banco do Brasil.



Em 1989, durante a criação do famoso Museu do Gonzagão, a casa da família se tornou um depósito das peças enviadas ao novo museu pelo filho do artista, o cantor e compositor Gonzaguinha, que ficaram provisoriamente na casa da família. Durante cortejo à igreja em que o corpo do cantor seria velado, no dia 4 de agosto de 1989, com apenas nove anos, Paulo foi incumbido de registrar o momento histórico. A câmera que usou nesse dia também integra o acervo da exposição.

SERVIÇO

Exposição “Luiz Gonzaga 110 anos do Nascimento”

Onde: Shopping Tacaruna, 1º a 28 de junho, no expediente do mall

Acesso gratuito

Livro: R$ 330 (box) e R$ 180 (edição simples)

