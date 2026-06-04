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ARTES VISUAIS Exposição "Maravilhosa Catástrofe", de Fefa Lins, ocupa a galeria Amparo 60 até agosto A mostra reúne 15 trabalhos que revisitam a pintura clássica e a arte do autorretrato

Está em cartaz na galeria Amparo 60, em Boa Viagem, a mais nova exposição de Fefa Lins. Com visitação aberta até o dia 10 de agosto, “Maravilhosa Catástrofe” reúne pinturas em que o artista pernambucano fabula sua própria imagem.

Nos 15 trabalhos que compõem a mostra, o pintor traz um novo olhar para o lugar do corpo na tradição do retrato. São 10 pinturas sobre tela e 5 pinturas sobre escombros, que passam por referências como a iconografia cristã, o carnaval de Olinda e a história da arte pernambucana.

Um exemplo da releitura proposta por Fefa é a obra “Encontre a beleza da fera (Tormentos de Santo Antão)”. Deslocando a cena clássica pintada por Michelângelo, o artista se coloca completamente nu na tela, levitando sobre o Centro do Recife e entregando seu próprio corpo às criaturas que o cercam.



Para além do autorretrato, a pesquisa se expande para a paisagem. A capital pernambucana está presente em algumas obras, retratada de uma forma que entrelaça memórias e a imaginação do artista. Guilherme Moraes assina a curadoria da exposição.

Serviço:

Exposição “Maravilhosa Catástrofe”, de Fefa Lins

Quando: até 10 de agosto

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; e aos sábados, das 10h às 15h.

Onde: Galeria Amparo 60 - No 3º andar da Dona Santa (Rua Professor Eduardo Wanderley, 187, Boa Viagem, Recife)

Informações: @amparosessenta

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