Arte Exposição mostra o universo feminino através de recortes e colagens; confira Artista pernambucana Erika Valença apresenta a mostra "Todas São Ela", no Bercy Village, no bairro dos Aflitos

É com a vida dedicada à arte, literatura e comunicação, que a pernambucana radicada em Portugal, Erika Valença, chega à sua primeira exposição individual, nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, no Bercy Village, do bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Ela traz a mostra "Todas São Ela", baseada em colagens de materiais garimpados em livrarias, sebos e outros endereços da Europa.

O trabalho revela um contexto que sempre foi objeto de estudo da artista: o universo feminino! Atenta ao gestual, às falas e às histórias de mulheres mundo afora, que muitas vezes se misturam à sua própria história, ela montou uma narrativa recortada e colada em figuras femininas.

Nesta exposição, Erika traz na bagagem sua experiência com a literatura. Autora de livros com ênfase em crônicas, agora ela coloca nas imagens uma sensibilidade até então transmitida através das palavras. Uma contadora de histórias nata. Junte isso às referências de uma família composta por fortes mulheres pernambucanas. Avó (Maria), mãe (Ana), irmã (Elke), sobrinha (Mariana)... De alguma forma, elas - e tantas outras - se unem às personagens que a artista encontrou em Roma, em Paris, em Barcelona e por aí vai.

Na dedicatória do catálogo da exposição, um resumo do que está por vir foi registrado por Alexandre Rodrigues Sobrinho:

“Viver é um rasgar-se e remendar-se”, já nos disse o multifacetado Guimarães Rosa. Ele, que foi tantos, talvez tenha percebido que só com o coser da agulha da vida e com o remendar da cola do tempo é que é possível captarmos uma fagulha de ideia da pluralidade que cada um de nós representa. Neste laborioso trabalho que aqui se apresenta, Todas são ela, a artista Erika Valença de Lucena coleta e mistura materiais da existência para representar e recontar, de formas tão diversas, uma única história: a de uma mulher que precisou ser muitas para ser única".

Serviço:

TODAS SÃO ELA

Curadoria de Márcia Cabral

Abertura da expo, 22 de novembro, as 19h

Endereço: R. Cap. Sampaio Xavier, 322, Aflitos (Bercy Village)

Instagram: @virgulina



