A- A+

artes visuais Exposição "Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira" chega ao Recife A exposição fica em cartaz no Observatório Cultural Torre Malakoff até agosto

Pequenas no tamanho, gigantes em história. Os netsuke, minúsculas esculturas japonesas tradicionalmente usadas como fechos em quimonos, são verdadeiras obras de arte que atravessaram séculos, transformando-se de utilitários a objetos de contemplação e coleção no Japão e no mundo.

Neste domingo(13), o Recife recebeu a exposição “Netsuke Contemporâneos esculpidos em madeira”, em cartaz até 10 de agosto no Observatório Cultural Torre Malakoff, na Praça do Arsenal, em parceria com a Fundação Japão em São Paulo.

A mostra exibe 63 peças criadas por 46 artistas japoneses contemporâneos.Originados no século XVII, os netsuke eram usados como botões para segurar pequenas bolsas e objetos pendurados nos cintos dos kimonos. Com o tempo, evoluíram em forma e estilo, tornando-se um espaço de expressão artística em que animais, figuras mitológicas, cenas do cotidiano e personagens do folclore japonês são retratados em detalhes, esculpidos em madeira, marfim e outros materiais.

Serviço

Quando: até 10 de agosto

Onde: Observatório Cultural Torre Malakoff, Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Informações no site

Veja também