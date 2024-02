Exposição no Agreste celebra 50 anos da Fundarpe

A- A+

Foi aberta nesta quinta-feira (22), na Casa de Câmara e Cadeia, em Brejo da Madre de Deus, Agreste pernambucano, a exposição "Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio", celebrativa aos às cinco décadas da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - completadas em julho de 2023.



Aberta para visitação gratuita até 25 de março, a abertura contou com a presença de estudantes da Escola Erem André Coelho, além do escritor e poeta Jonnata Henrique. Maestro Nino (Banda Musical Madre de Deus), também marcou presença à frente da regência dos hinos do Estado e da cidade agrestina.





Para a presidente da Fundarpe Renata Borba, a Fundarpe, como instituição, conseguiu "acompanhar a evolução da política de preservação do País". Fatos que estão retratados em painéis da exposição.

A exposição

"Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio" direciona o público a se deparar com Patrimônios Materiais, Imateriais e vivos de Pernambuco, em meio à diversidade de equipamentos culturais que perfazem a história do Estado, entre eles, Cinema São Luiz, Museu do Estado, Torre Malakoff e Museu do Barro de Caruaru.



Ainda na mostra, coordenada por Flávio Barbosa, os visitantes terão conhecimento de experiências e ações desenvolvidas pelas Fundação, assim como de projetos que levam o público a se reconhecer neles, reforçando o sentimento de pertencimento.

Serviço

Exposição "Fundarpe 50 anos: História, Arte, Cultura e Patrimônio

Quando: até 25 de março

Onde: Casa de Câmara e Cadeia de Brejo da Madre de Deus - Rua Maestro Tomás de A. Maciel, Centro da cidade)

Acesso gratuito



Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h // Sábados das 9h às 12h

