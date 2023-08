A- A+

COLEÇÃO Exposição no Mepe traça panorama da arte pernambucana através do acervo de Paulo Bruscky Mostra reúne parte da material guardado e catalogado no ateliê do artista visual e colecionador

A exposição “Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky” será inaugurada nesta sexta-feira (25), às 19h, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe). Serão cerca de 300 itens, entre obras, originais, objetos e documentos relacionados à arte pernambucana, reunidos pelo artista ao longo de 50 anos.

Grande colecionador, Paulo Bruscky possui em seu ateliê, no bairro da Boa Vista, um imenso acervo guardado e catalogado. Na expografia da mostra, que conta com apoio do Funcultura, o material foi distribuído em núcleos específicos.

O primeiro deles é autorreferente e comemora os 50 anos do Arquivo Paulo Bruscky, mostrando sua relevância. É possível acompanhar por onde o arquivo passou e as exposições que apresentaram suas peças. Já o segundo núcleo é inteiramente dedicado Vicente do Rego Monteiro.



Na terceira parte, estão reunidos materiais relacionados à Associação de Arte Moderna, ao Ateliê Coletivo, ao Clube da Gravura e ao Movimento de Cultura Popular (MCP), incluindo obras de Samico, José Cláudio e Maria Carmem. O modernismo pernambucano também terá espaço na mostra, tanto no campo da literatura, como nas artes gráficas.

Um núcleo é dedicado ao poema processo, com registros de nomes como Arnaldo Tobias, Alberto da Cunha Melo e do pintor José Cláudio. Em outro, o foco é a arte correio, com obras e registros diversos da inserção pernambucana nesse suporte, destacando a exposição realizada, em 1975, por Bruscky e Ypiranga.

Nomes da nossa cultura que passaram pela Faculdade de Direito do Recife, como Aloísio Magalhães, Ariano Suassuna e Hermilo Borbra Filho, estão representados. Há ainda uma homenagem ao livreiro Tarcísio Pereira e sua Livro 7, que foi, durante anos, um importante ponto de encontro cultural durante no Recife.



