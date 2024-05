A- A+

ARTE DE FAVELA Exposição no Paço do Frevo apresenta obras de artistas de favelas "Favela em Fluxo" será aberta neste terça-feira (15) no Paço, com acesso gratuito; obras assinadas por artistas de favelas de Recife integram a mostra

Será no Recife a primeira parada da exposição "Favela em Fluxo" - mostra itinerante aberta nesta terça-feira (14) no Paço do Frevo, Bairro do Recife, com acesso gratuito e apresentação da cantora e poeta pernambucana Bione, além de performance de Inaê Silva.

No espaço, o público é convidado a trocas culturais em meio à democratização da arte e reconhecimento de fazeres artísticos de comunidades do Brasil, inclusive da Capital pernambucana, que terá entre as 22 obras expostas, assinaturas dos artistas locais Vitória Vatroi, Nomes, Lua Barral, Cigana e Francisco Mesquita.

Esculturas, telas, fotografia, ilustrações, pinturas e vídeos integram a mostra, que será ocupada também por obras de Mila Souza, Uiler Costa Santos, Fernando Queiroz, Zaca Oliveira e Elson Júnior (Salvador); Jade Maria Zimbra, Abarte Júnior, Gael Affonso, Wallace Lino e Deize Tigrona (Rio de Janeiro) e Robinho Santana, Janaína Vieira, Mayara Amaral, Absurdo (Wadjila Tuany), Pétala, MC Mano Feu e Luíza Fazio (São Paulo).





“Para nós, é uma alegria imensa receber ‘Favela em Fluxo’, exposição que evidencia a efervescência criativa das favelas. Seguimos na certeza de que a cultura é o melhor diálogo para aproximar e ressignificar os territórios de periferias e centros”, enaltece Luciana Félix, diretora do Paço do Frevo.

Dados em meio à arte

Para além das obras, a exposição, que tem curadoria formada por Aline Bispo, Leonardo Moraes, Rebecca França e José Eduardo Ferreira Santos, vai explorar em dados informações sobre favelas brasileiras, instigando também o público a pensar o futuro desses espaços por meio de ferramentas interativas e debates.

“Quando entendemos a favela como nosso ponto de partida, ela torna-se nosso território de aquilombamento e sapiência. Esse território é guerreiro quando precisa ser um guerreiro; também é o recuo se a luta não é necessária. Isso fundamenta a continuidade de vida. Favela é espaço e tempo para construir infâncias comunitárias, coletivas, brincantes", ressalta uma das curadoras, Rebecca França.

Museu das Favelas

Instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, a mostra “Favela em Fluxo" é iniciativa do Museu das Favelas - equipamento gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), assim como também é o Paço do Frevo, da Prefeitura do Recife.



Esta é a primeira itinerância realizada entre equipamentos geridos pelo Instituto, que faz a gestão de centros culturais públicos de importância para o País e programas ambientais.



O Museu do Amanhã e o Museu do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, também são equipamentos atualmente geridos pelo IDG.

“Favela em Fluxo” segue para o Solar Ferrão, em Salvador, e na sequência, respectivamente para o Museu da Maré, no Rio, e para a própria sede do Museu das Favelas, no Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, onde fecha a temporada.

Serviço

Exposição "Favela em Fluxo"

Quando: abertura hoje às 19h, com acesso gratuito, e em cartaz até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Visitação pública: de 15 de maio a 14 de julho - terça a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 11h às 18h

A partir de R$ 5 na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças, entrada gratuita)

Informações: @pacodofrevo

