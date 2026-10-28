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ARTES VISUAIS

Exposição no Paço do Frevo reúne 17 artistas em torno do imaginário circense

Com obras que transitam entre artes visuais, cultura popular e arte urbana, a mostra "Rebuliço" será inaugurada nesta sexta-feira (30), durante o Festival de Circo do Brasil, no Recife

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Obras de artistas como Nathalia Queiroz e Beto França estão na exposiçãoObras de artistas como Nathalia Queiroz e Beto França estão na exposição - Foto: Reprodução; Reprodução

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O universo do circo, com seus personagens, movimentos e múltiplas possibilidades de expressão, inspira a exposição coletiva "Rebuliço", que será inaugurada nesta sexta-feira (30), às 18h, no Paço do Frevo, Bairro do Recife.

Idealizada pel'A Casa do Cachorro Preto, a mostra reúne trabalhos de 17 artistas sob a curadoria de Raoni Assis e Sheila Oliveira, estabelecendo conexões entre a tradição circense, as manifestações populares e as expressões artísticas contemporâneas.

A seleção reúne produções em diferentes formatos, como desenhos, pinturas e esculturas. Entre os trabalhos apresentados está a série "Circense", de Ayodê França, composta por seis desenhos feitos em nanquim, além de esboços e peças originais desenvolvidas para a comunicação visual do Festival de Circo do Brasil.

Já Raoni Assis explora as possibilidades do corpo humano em composições de grafite e carvão, nas quais contorcionistas aparecem em posições desafiadoras, evocando as tensões e os rearranjos presentes na experiência cotidiana.

A mostra também estabelece diálogos entre o picadeiro e as tradições festivas pernambucanas, aproximando a linguagem do circo dos bonecos gigantes e das celebrações de rua.

A proposta, segundo Raoni Assis, é ampliar a percepção do público sobre esse universo.

"Queremos provocar o olhar para além do espetáculo, revelando os movimentos, desafios e histórias por trás de cada personagem", destaca o curador.

Bonecos gigantes e memória circense
Entre as obras selecionadas está uma representação de grandes dimensões da personagem Catita, criada por Carolina Noêmia a partir da técnica de boneca de pano.

A exposição inclui ainda "Manipuladores de Gigantes", trabalho assinado por Nomes que evidencia os profissionais responsáveis por dar vida aos tradicionais bonecos gigantes de Pernambuco.

Outra atração é a pintura de Sil Karla dedicada ao Circo Picolino, instituição reconhecida por seu papel pioneiro no ensino e na formação de artistas circenses no Nordeste. A obra acrescenta à exposição uma referência à trajetória da educação artística ligada ao circo na região.

Para a curadora Sheila Oliveira, a participação no Festival de Circo do Brasil permitiu reunir universos criativos que encontram pontos de contato na liberdade de experimentação e na diversidade cultural.

"O convite do Festival de Circo do Brasil proporcionou esse encontro do circo com a arte urbana contemporânea. Dessa mistura nasceu um rebuliço de cores, alegria e inquietação, tão presentes nas nossas manifestações culturais. A Casa do Cachorro Preto tem tudo a ver com isso!", celebra.

Além dos artistas já citados, integram a coletiva Awa’rá Ira Miranda, Beto França, Bia Melo, Bruno Barba, Dell, Demétrio Albuquerque, Duffi, Lorde Jimmy, Nathalia Queiroz, Rodolfo Tavares, Rômulo Barros e Valéria Rey Soto.

A exposição faz parte da programação do Festival de Circo do Brasil e ocupa o Paço do Frevo, equipamento cultural dedicado à preservação e à difusão de uma das principais expressões da identidade pernambucana.

SERVIÇO
Exposição coletiva "Rebuliço"
Quando: Sexta-feira (30), às 18h (abertura)
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), de quarta-feira a domingo; na abertura e às terças-feiras, entrada gratuita
Instagram: acasadocachorropreto / @pacodofrevo / @festivaldecircodobrasil

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