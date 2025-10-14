A- A+

Arte Exposição no Recife reúne 50 pinturas feitas com café, assinadas por artistas internacionais Mostra celebra o Dia do Médico e integra programação do Hospital Jayme da Fonte, no Recife

Na quarta (15) e quinta-feira (16), o hall do Pernambucanas Bistrô, localizado no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte, na área central do Recife, abre espaço para uma exposição de pinturas feitas com café.

São 28 artistas de 17 países e quatro continentes, que totalizarão 50 obras, de diferentes tamanhos, formatos e conceitos. A ação marca as comemorações do Dia do Médico, que é celebrado em 18 de outubro.

A visitação contempla dois turnos, sendo das 12h30 às 14h30 e das 17h às 19h30, com acesso liberado conforme capacidade do espaço.

Segundo o artista plástico, idealizador e curador da mostra, Abraão Figueiredo, o café faz parte da história dos brasileiros. "É memória, afeto, conexão e cultura. Por meio da arte, contamos essa trajetória e reafirmamos a sua importância no futuro”, diz ele, que estará no evento com dois trabalhos, além de produzir, em tempo real, uma obra especial.

Expositores:

Ana Lucia Gonçalves (Brasil)

Anna Starchyk (Ucrânia)

Aparício Farinha( Portugal)

Azmi Hussin (Malásia)

Beatriz Brenner ( Portugal)

Beto Nascimento (Brasil)

Christina Mong (Singapura)

Dennis Valenciano (Filipinas)

Duishobekov Nurlan (Quirguistão)

Esaú Andrade (México)

Fernando Lopez (Equador)

Fernando Sá (Brasil)

Hussain Ihfal (Maldivas)

Julía Lopue (Filipinas)

L. Dinart (Brasil)

Laura Rodrigues (Alemanha)

Leo Luna (Brasil)

Marcel Wagner (Suíça)

Modesto Aceves (Estados Unidos)

N. Sunarya (Indonesia)

Ricardo Ferreira (Brasil)

Ricardo França (Brasil)

Sérgio Bello (França)

Sraa had Khaeun (Iraque)

Susan Hessen (Noruega)

Víctor Amaya (Mexico)

Wilson Freire (Brasil)



