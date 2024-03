A- A+

Artes Visuais Exposição no RioMar celebra o centenário do modernista Corbiniano Lins Com 80 obras, a mostra traz as diferentes técnicas abraçadas pelo artista ao longo da vida

Entre vitrines de lojas diversas, um pouco de arte para apreciar. Pode ser vista no shopping RioMar, na Zona Sul do Recife, até o dia 17 de março, a exposição "100 anos de Corbiniano Lins - a festa!", que celebra o centenário de um nome de peso do modernismo pernambucano.

Nascido em Olinda, Corbiniano teria completado 100 anos no último domingo, data em que a exposição comemorativa foi inaugurada. Faleceu em março de 2018, vítima de uma parada cardíaca, mas deixou um importante legado artístico, que inclui monumentos em algumas das maiores cidades do Nordeste.

Com curadoria assinada por Bruna Pedrosa, a mostra conta com 80 obras do artista pernambucano, das quais 50 estão disponíveis para venda. O acervo escolhido para a ocasião passeia pelas várias técnicas desenvolvidas por ele ao longo da vida. "A gente tentou trazer um pouquinho de tudo, para as pessoas entenderem que Corbiniano era um artista completo, um mestre que dominava uma enormidade de linguagens", afirma a curadora.



O trabalho de Corbiniano se tornou conhecido principalmente pelas esculturas em alumínio fundido. A exposição dá ao público a oportunidade de conhecer também outros lados dessa criação artística, com obras em arame, desenhos, peças de tapeçaria e azulejaria, entre outros tipos de experimentações artísticas.

O título da exposição é inspirado em uma série de serigrafias chamada "Recife de janeiro a janeiro", de 1974, encontrada pela curadora em suas pesquisas. O álbum acompanha um texto assinado por Hermilo Borba Filho e intitulado "Corbiniano: a festa". "Casou perfeitamente. Vamos festejar a memória e essa arte com a qual ele nos presenteou durante a vida toda", comenta.

Filho de Corbiniano, Chico Lins encara a mostra como uma "homenagem justa" ao artista. Para ele, expor peças de autoria do pai em um espaço de grande fluxo de pessoas ajuda a disseminar sua obra. "Muitas pessoas passam pela rua, veem uma obra dele, mas não sabem quem ele é. No shopping, elas podem transitar e conhecer um pouco mais da história dele", explica. Além dos trabalhos artísticos, a exposição também conta com uma linha do tempo, que ajuda o visitante a conhecer marcos importantes da vida do artista.



Segundo Bruna Pedrosa, que já realizou outras duas exposições de Corbiniano, aponta também os desafios de levar um projeto como esse para um ambiente fora do tradicional. "Tudo foi pensado para viabilizar uma exposição nesse tipo de espaço, e a gente está muito feliz com o resultado.

A curadora espera que a exposição no RioMar desperte o interesse por outros projetos que sigam difundido o enorme legado artístico de Corbiniano. "Certamente, essa visibilidade vai poder abrir portas para que a iniciativa pública e privada se juntem a essa comemoração com novas ações. A história de Corbiniano ainda precisa ser registrada de forma mais completa, em todos os seus aspectos: artístico, político e de vida pessoal", defende.

Serviço:

Exposição "100 anos de Corbiniano Lins a festa!"

Quando: até 17 de março; de segunda-feira a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Onde: Praça de Eventos 2 no Piso L1 do RioMar Shopping (Av. República do Líbano, 251, Pina)

Entrada gratuita

