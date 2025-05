Exposição "O Peso e O Voo", de Laura Melo, reflete sobre ser mãe e artista

A- A+

Laura Melo inaugura, na Galeria Maumau, a exposição “O Peso e o Voo”. A abertura ocorre nesta quinta-feira (8), às 19h.

Obras em arte têxtil confeccionadas em pedras, cerâmica e fibras compõem a mostra. Através delas, a artista materializa reflexões sobre a função da maternidade e os movimentos que ela impõe na vida profissional.

“O Peso e o Voo” começou a ser pensada durante a pandemia de covid-19. Neste período, conversas virtuais com outras artistas pernambucanas inspiraram Laura a promover residências artísticas.

Os encontros ocorreram no Ateliê de Águas Belas, no Recife, e no Sítio Ágatha, localizado em Tracunhaém. Ana Carvalho, Christina Machado, Clara Nogueira, Clarissa Machado, Laura Melo, Priscilla Buhr, Rayana Rayo e Luiza Cavalcante participaram das vivências.

O nome da exposição veio das leituras de Audre Lorde, feminista norteamericana que nos anos 1960 falava da necessidade e do desejo das mulheres de compartilhar um poder que estivesse além da função materna.

“O Peso e o Voo” segue em cartaz até 24 de maio, com diversas atividades previstas. Laura Melo apresenta o performance no dia 17, vestida com a obra síntese da exposição: um manto vermelho confeccionado em crochê, em cujas tramas serão inseridas pequenas pedras.

Durante a performance, o Grupo Risco! realiza uma sessão de desenho com modelo vivo, registrando as poses propostas pela artista. Em seguida, ocorre um bate-papo conduzido por Maíra Bruce, com a presença de Laura Melo e o grupo de mulheres que participou das residências artísticas. A conversa terá a mediação de Bruna Pedrosa, que publicará um texto crítico sobre a exposição.

No dia 24, Vanessa Marques, da Ferva Acessibilidade, conduz uma visita guiada com

audiodescrição à exposição e mediação das obras, da qual irão participar a artista Laura Melo e um consultor de audiodescrição, pessoa cega ou com baixa visão.

A exposição é um projeto incentivado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB Recife, com apoio da Casa Morim, Galeria Maumau e Grupo

Risco!.

Serviço:

Exposição “O Peso e o Voo”, de Laura Melo

Quando: abertura nesta quinta-feira (8), às 19h; Visitação até 24 de maio

Onde: Galeria Maumau (R. Nicarágua, 173, Espinheiro)

Entrada gratuita

Instagram: @opesoeovoo



