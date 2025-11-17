Seg, 17 de Novembro

Música e Artesanato

Exposição "O Som do Barro e a Melodia da Terra" celebra os 80 anos do Mestre Nado, em Olinda

As visitações estarão abertas de terça a sábado, das 13h às 19h, com entrada franca

O artista Mestre Nado e a presidente do Instituto Mestre Nado, Sara CordeiroO artista Mestre Nado e a presidente do Instituto Mestre Nado, Sara Cordeiro - Foto: Péricles Chagas/Institudo Mestre Nado

A exposição “O Som do Barro e a Melodia da Terra – 80 anos de Aguinaldo da Silva”, em homenagem ao oleiro, músico e Patrimônio Vivo de Pernambuco, será inaugurada nesta segunda (17), às 18h30, na sede do Instituto Gilberto Giba Sobral (Rua de São Bento, nº 104, Varadouro, Olinda), em frente à Prefeitura. 

Realizada pelo Instituto Gilberto Giba Sobral e o Instituto Mestre Nado, a exposição ficará em cartaz até o dia 20 de dezembro e, após o recesso de final de ano, retornará no mês de janeiro, quando fica disponível até o Carnaval. As visitações estarão abertas de terça a sábado, das 13h às 19h, com entrada franca.

Sobre o artista
Nascido em 8 de maio de 1945, em Olinda, o menino de mãos curiosas descobriu cedo no barro um companheiro de brincadeiras, sustento e transformação. Entre panelinhas e boizinhos moldados na infância, o oleiro se fez artista, e o artista se fez mestre.

Forjado na argila e guiado por uma inspiração intuitiva, Nado moldou não apenas formas, mas também sons. Da matéria bruta extraiu melodias e, de suas esculturas, nasceram ocarinas, flautas e tambores que cantam o encontro entre a terra e o sopro da vida.

Autodidata e pesquisador, Mestre Nado transformou o barro em música e a arte em ensinamento. Sua trajetória ultrapassa seis décadas de criação, tendo produzido dezenas de instrumentos inéditos, formado gerações de aprendizes e projetado seu trabalho para o Brasil e o mundo da Feira Internacional de Lille (França) ao Museu de Arte Moderna (MAM), no Panorama da Arte Moderna Brasileira.

Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco e detentor do título de Notório Saber em Cultura Popular pela Universidade de Pernambuco (UPE), Mestre Nado é referência de resistência e inventividade popular. Seu legado se renova no Instituto Mestre Nado, sediado em Olinda, onde segue compartilhando seu conhecimento com novas gerações.

Exposção presta tributo aos 80 anos do Mestre Nado, em Olinda80 anos de Mestre Nado é celebrado por exposição | Foto: Péricles Chagas/Instituto Mestre Nado

“Esta homenagem é também um agradecimento. São 80 anos de luta, fé e amor à arte. Nado sempre acreditou que o conhecimento só tem sentido quando é partilhado, e ver essa trajetória reunida em uma exposição é um presente para Olinda e para todos que foram tocados por sua generosidade”, comenta Sara Cordeiro, presidente do Instituto Mestre Nado. 

Já o arquiteto e um dos curadores da exposição, Fábio Pestana, responsável pela concepção do espaço, explica o conceito curatorial. “A proposta expositiva nasceu do próprio gesto do mestre. As curvas, os tons terrosos e a disposição das peças buscam traduzir a organicidade do barro e a musicalidade que habita em cada forma. A arquitetura da mostra foi pensada como uma extensão do ateliê de Nado, um espaço onde a matéria se transforma em som e o som em memória”

“Celebrar os 80 anos de Mestre Nado é reconhecer a força da arte popular como patrimônio vivo da nossa identidade. O Instituto Gilberto Giba Sobral tem como missão preservar memórias e valorizar mestres que transformam o cotidiano em cultura. Esta exposição é um gesto de gratidão a um homem que soube, com o barro nas mãos, moldar poesia, som e vida”, afirma Alvaro Lopes, presidente do Instituto Gilberto Giba Sobral.

A exposição conta com o apoio da Correia Editora e Gráfica, Perspectiva e Sintepe, empresas e instituições que reconhecem a importância de iniciativas voltadas à valorização da cultura popular e à preservação do patrimônio imaterial de Pernambuco.

*Com informações da assessoria

SERVIÇO:
Exposição “O Som do Barro e a Melodia da Terra – 80 anos de Aguinaldo da Silva”
Onde: Instituto Gilberto Giba Sobral (Rua de São Bento, nº 104, Varadouro, Olinda), em frente à Prefeitura.
Quando: Inauguração nesta segunda (17), às 18h30. 
Visitações abertas de terça a sábado, das 13h às 19h.
Entrada é franca.

