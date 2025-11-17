A- A+

Música e Artesanato Exposição "O Som do Barro e a Melodia da Terra" celebra os 80 anos do Mestre Nado, em Olinda As visitações estarão abertas de terça a sábado, das 13h às 19h, com entrada franca

A exposição “O Som do Barro e a Melodia da Terra – 80 anos de Aguinaldo da Silva”, em homenagem ao oleiro, músico e Patrimônio Vivo de Pernambuco, será inaugurada nesta segunda (17), às 18h30, na sede do Instituto Gilberto Giba Sobral (Rua de São Bento, nº 104, Varadouro, Olinda), em frente à Prefeitura.



Realizada pelo Instituto Gilberto Giba Sobral e o Instituto Mestre Nado, a exposição ficará em cartaz até o dia 20 de dezembro e, após o recesso de final de ano, retornará no mês de janeiro, quando fica disponível até o Carnaval. As visitações estarão abertas de terça a sábado, das 13h às 19h, com entrada franca.

Sobre o artista

Nascido em 8 de maio de 1945, em Olinda, o menino de mãos curiosas descobriu cedo no barro um companheiro de brincadeiras, sustento e transformação. Entre panelinhas e boizinhos moldados na infância, o oleiro se fez artista, e o artista se fez mestre.

Forjado na argila e guiado por uma inspiração intuitiva, Nado moldou não apenas formas, mas também sons. Da matéria bruta extraiu melodias e, de suas esculturas, nasceram ocarinas, flautas e tambores que cantam o encontro entre a terra e o sopro da vida.

Autodidata e pesquisador, Mestre Nado transformou o barro em música e a arte em ensinamento. Sua trajetória ultrapassa seis décadas de criação, tendo produzido dezenas de instrumentos inéditos, formado gerações de aprendizes e projetado seu trabalho para o Brasil e o mundo da Feira Internacional de Lille (França) ao Museu de Arte Moderna (MAM), no Panorama da Arte Moderna Brasileira.

Reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco e detentor do título de Notório Saber em Cultura Popular pela Universidade de Pernambuco (UPE), Mestre Nado é referência de resistência e inventividade popular. Seu legado se renova no Instituto Mestre Nado, sediado em Olinda, onde segue compartilhando seu conhecimento com novas gerações.

80 anos de Mestre Nado é celebrado por exposição | Foto: Péricles Chagas/Instituto Mestre Nado

“Esta homenagem é também um agradecimento. São 80 anos de luta, fé e amor à arte. Nado sempre acreditou que o conhecimento só tem sentido quando é partilhado, e ver essa trajetória reunida em uma exposição é um presente para Olinda e para todos que foram tocados por sua generosidade”, comenta Sara Cordeiro, presidente do Instituto Mestre Nado.

Já o arquiteto e um dos curadores da exposição, Fábio Pestana, responsável pela concepção do espaço, explica o conceito curatorial. “A proposta expositiva nasceu do próprio gesto do mestre. As curvas, os tons terrosos e a disposição das peças buscam traduzir a organicidade do barro e a musicalidade que habita em cada forma. A arquitetura da mostra foi pensada como uma extensão do ateliê de Nado, um espaço onde a matéria se transforma em som e o som em memória”



“Celebrar os 80 anos de Mestre Nado é reconhecer a força da arte popular como patrimônio vivo da nossa identidade. O Instituto Gilberto Giba Sobral tem como missão preservar memórias e valorizar mestres que transformam o cotidiano em cultura. Esta exposição é um gesto de gratidão a um homem que soube, com o barro nas mãos, moldar poesia, som e vida”, afirma Alvaro Lopes, presidente do Instituto Gilberto Giba Sobral.

A exposição conta com o apoio da Correia Editora e Gráfica, Perspectiva e Sintepe, empresas e instituições que reconhecem a importância de iniciativas voltadas à valorização da cultura popular e à preservação do patrimônio imaterial de Pernambuco.



*Com informações da assessoria



SERVIÇO:

Exposição “O Som do Barro e a Melodia da Terra – 80 anos de Aguinaldo da Silva”

Onde: Instituto Gilberto Giba Sobral (Rua de São Bento, nº 104, Varadouro, Olinda), em frente à Prefeitura.

Quando: Inauguração nesta segunda (17), às 18h30.

Visitações abertas de terça a sábado, das 13h às 19h.

Entrada é franca.

