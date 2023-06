A- A+

ARTES VISUAIS Exposição "Os Gêmeos" chega ao Nordeste pela primeira vez, na capital pernambucana As obras ficarão expostas no Instituto Ricardo Brennand

"Os Gêmeos: Nossos Segredos" a primeira exposição panorâmica da dupla de artistas formada pelos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, exibindo mais de 1000 itens, chega ao Nordeste pela primeira vez no dia 28 de junho.

Os irmãos ficaram famosos pelos seus graffitis, que, com o passar dos anos, transformaram suas obras em um universo e um espaço que ultrapassou as ruas. Os artistas criaram uma linguagem própria que dialoga a cultura do hip hop no Brasil, em espcial a arte de rua, com um técnicas de pinturas eruditas.

As mostras deles já passaram por museus, e galerias de diversos países, como Cuba, Chile, Estados Unidos, Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Lituânia e Japão. Dessa vez, entre os dias 28 de julho até 27 de agosto, "Os Gêmeos" trazem suas artes para a casa do Insituto Ricardo Brennand.

