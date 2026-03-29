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ARTES VISUAIS Governo de MG suspende exposição em Ouro Preto por "conteúdos impróprios"; artista alega censura Obras de Élcio Miazaki trabalham temas como masculinidade e ditadura militar

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) determinou a suspensão da exposição "Habeas Corpus", com obras do artista Élcio Miazaki, que deveria abrir na última sexta-feira com (27).

De acordo com a Secult, a exposição tinha "conteúdos impróprios para a idade indicada (de 14 anos), incluindo nudez frontal".

"Habeas Corpus" seria realizada na Galeria de Arte Nello Nuno, da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), vinculada à Secult. A produção de Miazaki associa a temática da ditadura militar no Brasil à figura masculina.



A montagem já estava pronta para a estreia quando a secretária estadual de Cultura e Turismo, Bárbara Barros Botega, solicitou a suspensão, por meio de um ofício assinado na última quarta-feira (25) e enviado ao presidente da FAOP, Wirley Reis.

Em entrevista ao G1, Miazaki afirma que havia exposto esse mesmo trabalho em diversas cidades e nunca havia tido esse tipo de problema e acusou a Secult de censura.

"Eu realmente levei um susto", disse ele. "Em nenhum momento teve uma visita, uma conversa para saber do que a exposição tratava. Acho que foi algo um pouco intransigente, porque a gente é super aberto a diálogos e a trocas".

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