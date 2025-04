A- A+

CARNAVAL Exposição no Paço do Frevo exibe decoração do Carnaval do Recife "É gente! Carnaval do Recife" abre ao público nesta quarta-feira (16) e pode ser visitada até 31 de julho

“É gente! Carnaval do Recife”. Esse é nome da nova exposição no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, que será inaugurada nesta quarta-feira (16), às 10h, cujo evento de lançamento será de acesso gratuito ao público.



A mostra, que segue para visitação até o próximo dia 31 de julho, presta homenagem ao processo criativo e desenvolvimento da identidade visual do Carnaval do Recife 2025, que levou a assinatura de dois grandes nomes da arte local - o experiente fotógrafo Chico Barros e a artista visual Andréa Tom. Coube a eles eternizar momentos e personagens dessa que é a festa mais visceral da Capital pernambucana.



Ao todo, a exposição “É gente! Carnaval do Recife” vai exibir 36 peças criadas que fizeram parte da decoração das festividades carnavalescas da Capital pernambucana, a partir do encontro das fotografias de Chico Barros e das artes de Andréa Tom, feitas de papel e muita cor (uma característica típica da artista), com personagens e tradições que protagonizam o maior Carnaval de rua do mundo.



Eternizando

A identidade visual da festa retratou as memórias e tradições típicas do Carnaval recifense, seus brincantes, seus personagens emblemáticos, enfim, é quase como reviver os dias mais felizes do ano para o séquito de pernambucanos que brinca Carnaval com intensidade.



A mostra está distribuída em quatro eixos temáticos: Gente é para florescer; Gente é para brilhar; Gente é para amar; e Gente é para ser livre. A missão de Chico Barros foi eternizar em imagens brincantes e fazedores de cultura, como Dona Zenaide Bezerra e seu traje de passista, mestre Teté regendo o Maracatu Nação Almirante do Forte, o cantor e compositor Marron Brasileiro, Aelson da Hora (Mestre do Boi Faceiro), Tiago Ferreira (diretor do Bacnaré), Mestre Anderson (Caboclinho Carijós) e Cristina Andrade (Urso Cangaçá), entre tantos outros personagens.



Por sua vez, Andréa Tom, de posse das fotos, fez intervenções utilizando técnicas de recorte e montagem com papel, muita sensibilidade e cola, em um processo totalmente manual de confecção dos murais, que voltaram ao estúdio para um novo clique, devidamente vestidos de sol e de passarinho, de coração e camarão-borboleta, para depor sobre as alegrias, histórias, lutas e fantasias que o Recife e sua gente chamam de Carnaval.



A iniciativa é da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, junto ao Paço do Frevo, museu municipal gerido pelo idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Serviço:

Exposição “É gente! Carnaval do Recife”

Quando: abertura hoje às 10h (acesso gratuito)

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Visitação: até 31 de julho de 2025, no horário de funcionamento do museu, mediante ingresso do museu

Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada para todos), entrada gratuita às terças-feiras

Informações: pacodofrevo.org.br e @pacodofrevo

