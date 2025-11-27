A- A+

ARTES VISUAIS Exposição "Fragmentos do Tempo" exibe pinturas em porcelana no Museu do Estado de Pernambuco Mostra é resultado do curso ministrado por Marisa Varella, reunindo obras de nove alunas

A porcelana, material milenar conhecido por sua durabilidade e delicadeza, é guardiã de histórias pessoais e coletivas que resistem à passagem dos dias. Esse conceito norteia a exposição “Fragmentos do Tempo”, que abre ao público hoje, às 19h, ocupando o hall do Espaço Cícero Dias, no Museu do Estado de Pernambuco (Mepe).

Com visitação aberta até o dia 7 de dezembro, a mostra é resultado do curso de pintura em porcelana ministrado pela artista Marisa Varella há mais de 30 anos no museu. Ela exibe obras criadas ao longo do último ciclo da formação e assinadas por nove alunas, sob orientação da professora.

Ana Longman, Ada Magalhães, Celina Aguiar, Clara Bahia, Iranilde Brissant, Karina Lisboa, Liana Pascal, Maísa Duarte e Patrícia Arruda assinam as peças em exposição. O grupo apresenta aos visitantes um mosaico de estilos e experiências distintas. Fruto de um processo coletivo, as obras carregam um pouco da identidade de cada uma das artistas, que transborda em temas que vão da flora local à nossa rica herança africana, passando pelos símbolos carnavalescos pernambucanos.



As composições vão do figurativo ao abstrato, com nuances sutis de cor, textura e brilho, estabelecendo um diálogo poético entre tradição e contemporaneidade. A mostra propõe uma reflexão sobre o sentido da arte como permanência. O tempo - da aprendizagem, da observação e da criação - é fio condutor das criações. Material frágil e ao mesmo tempo resistente, a porcelana é apresentada na exposição como metáfora da própria arte, que exige precisão, mas também sensibilidade.

Com turmas abertas para pessoas de todas as idades, o curso ministrado por Marisa Varella é realizado desde 1990. Todos os anos, a professora escolhe com seus aprendizes uma temática para ser trabalhada ao longo da formação e conduzir a mostra de final de ano. Em 2024, por exemplo, o tema “Trinta Tons de Azul” celebrou as três décadas do curso. A Amazônia, o grafismo indígena e grandes nomes da arte também já serviram de inspiração.

Na condução das mostras e das atividades em sala de aula, Marisa possui uma trajetória artística que se confunde com a do próprio curso de pintura em porcelana. Aos 84 anos, ela é reconhecida pelos alunos, ex-alunos e demais colaboradores do Mepe por sua dedicação como professora e artista.

“Eu me encantei com a porcelana e deixe lhe dizer, foi ela quem me encontrou”, afirmou a professora em uma entrevista concedida à Folha de Pernambuco em 2023, quando lançava mais uma exposição com seus pupilos. Na época, ela relembrou como ocorreu o primeiro contato com arte que agora é repassada para gerações e gerações de alunos.

“Uma amiga propôs comprar um forno para pintar sobre a porcelana. Eu já gostava de ver como aquela pintura se transformava em arte, o processo despertava minha curiosidade. Então experimentamos e entre erros, quebras e acertos, seguimos adiante, progredimos e fomos para no Mepe, a convite dessa minha amiga também, para dar um curso. Só que ela não ficou muito tempo e eu sigo no museu até hoje”, contou.

Serviço:

Exposição “Fragmentos do Tempo”

Quando: abertura hoje, às 19h

Visitação: até 7 de dezembro; de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Entrada gratuita



Veja também