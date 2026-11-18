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Arte Exposição "Quando a arte encontra a porcelana" entra em cartaz no Museu do Estado, em novembro Mostra abre no próxima quinta (26), às 18h, e fica em cartaz até o dia 29/11, último domingo do mês

"Quando a arte encontra a porcelana", tradicional exposição que acontece anualmente há mais de três décadas no Museu do Estado de Pernambuco, volta a ficar em cartaz no próximo dia 26 de novembro, com abertura marcada para as 18h, com acesso gratuito.



A mostra reúne o trabalho de 13 alunas da artista plástica Marisa Varella. "São materiais que atravessam os séculos preservando a sua beleza. Há artistas que transformam o tempo em criação. Quando esses dois universos se encontram, nasce algo verdadeiramente extraordinário", descreve o texto de divulgação.

"A porcelana, conhecida por sua delicadeza, transparência e nobreza, deixa de ser apenas matéria para se tornar-se expressão. Em suas formas suaves, a arte encontra um espaço de infinitas possibilidades, onde cada pincelada revela técnica, sensibilidade e emoção", acrescenta o texto.

Nesta exposição, cada obra é um diálogo entre a tradição e a criatividade. Flores, paisagens, figuras e composições ganham vida pelas mãos de artistas que fazem da porcelana um suporte para contar histórias, eternizar lembranças e compartilhar sentimentos.

"Mais do que admirar a perfeição dos traços ou a riqueza das cores, o visitante é convidado a perceber o tempo dedicado a cada detalhe, o silêncio da criação, a paciência do aprendizado e o amor presente em cada peça", descreve a artista e professora Marisa Varella.

Segundo o diretor do Museu, Rinaldo Carvalho, a exposição é um reconhecimento ao trabalho de cada aluna. "Elas são abnegadas resilientes esquecendo que arte não tem idade'



SERVIÇO

Exposição "Quando a arte encontra a porcelana", no Museu do Estado

Quando: abertura no dia 26 de novembro, às 18h. Em cartaz até domigo (29).

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960 – Graças, Recife.

Acesso gratuito



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