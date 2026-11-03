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ARQUITETURA Exposição resgata trajetória de quatro arquitetas pioneiras em Pernambuco nesta terça-feira (3) Mostra QU4TRO 4RQUITET4S chega ao Pavilhão Luiz Nunes com acervo do primeiro escritório de arquitetura formado por mulheres no Nordeste

O trabalho de quatro mulheres que ajudaram a construir a história da arquitetura pernambucana ganha destaque na exposição QU4TRO 4RQUITET4S, que tem abertura marcada para esta terça-feira (3), às 18h, no Pavilhão Luiz Nunes, no Derby, no Recife.

A mostra apresenta parte do acervo do Escritório Arquitetura 4, considerado o primeiro escritório de arquitetura formado por mulheres no Nordeste.

A programação conta ainda com atividades culturais e visitas guiadas nos dias 12 e 19 de novembro, realizadas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Pernambuco (IAB-PE) e pela Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco (ProCult/UFPE).

História

Fundado pelas arquitetas Carmen Mayrinck, Clara Calabria, Liza Stacishin e Vera Pires, o escritório atuou entre 1972 e 1997, desenvolvendo projetos que contribuíram para a consolidação de uma linguagem moderna na arquitetura pernambucana, com atenção às características culturais, ambientais e climáticas da região.



Depois de integrar a programação do Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Fortaleza, a exposição chega a Pernambuco dando continuidade à circulação desse acervo.

A iniciativa é resultado de um trabalho de restauração, higienização, sistematização e registro dos materiais do escritório.

Arquitetura e sustentabilidade

Além de recuperar a trajetória das quatro profissionais, a mostra apresenta soluções arquitetônicas que dialogam com princípios sistematizados por Armando de Holanda no livro "Roteiro para Construir no Nordeste".

Entre elas estão estratégias de sombreamento, ventilação natural, conforto térmico e integração entre espaços internos e externos.

Os projetos evidenciam como questões hoje centrais no debate sobre sustentabilidade já faziam parte da produção arquitetônica desenvolvida pelas profissionais.

A exposição também busca ampliar o reconhecimento da participação feminina na história da arquitetura, resgatando o trabalho de mulheres que contribuíram para a identidade arquitetônica de Pernambuco.

Local

A escolha do Pavilhão Luiz Nunes, conhecido como a casa dos arquitetos e arquitetas de Pernambuco, também reforça a proposta da iniciativa de aproximar memória, formação profissional e discussões sobre a arquitetura contemporânea.

Acervo

A recuperação do acervo foi uma iniciativa do professor Gilson Miranda Gonçalves, sob coordenação da professora Guilah Naslavsky, com trabalho das restauradoras Vânia Lúcia Cândido, Maria de Lourdes Bezerra e equipe do Laboratório da Imagem de Arquitetura e Urbanismo (LIAU/UFPE).

A exposição é apresentada pelo IAB-PE, em parceria com a ProCult/UFPE e o LIAU/UFPE. A curadoria é de Roberto Ghione, que também assina a expografia junto ao IAB-PE. A produção é do IAB-PE, LIAU/UFPE e Diretoria de Memória e Patrimônio da ProCult/UFPE, com apoio do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

SERVIÇO

Abertura da exposição “QU4TRO 4RQUITET4S”

Quando: terça-feira (3), às 18h

Visitações: 12 e 19 de novembro

Onde: Pavilhão Luiz Nunes – Rua Jenner de Souza, 130, Derby, Recife

Informações: @iab.pe | (81) 99431-0773

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