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Artes visuais Exposição "Rebuliço" ocupa o Paço do Frevo, em parceria com o 20º Festival de Circo do Brasil Museu recebe, ainda, duas oficinas gratuitas na programação do Panela do Jazz: "Encantar para Vender com Estratégia" e "Ilus: Vozes dos Saberes Ancestrais", sábado (7)

A exosição coletiva “Rebuliço” fica em cartaz no Paço do Frevo durante todo o mês de novembro, integrando a programação do 20º Festival de Circo do Brasil, que fez sua abertura no museu, na última sexta-feira (30). Realizada pela Casa do Cachorro Preto, com curadoria de Raoni Assis e Sheila Oliveira, a mostra reúne trabalhos de 17 artistas.



Os visitantes podem conferir obras de Awa’rá Ira Miranda, Ayodê França, Beto França, Bia Melo, Bruno Barba, Carolina Noêmia, Dell, Demétrio Albuquerque, Duffi, Lorde Jimmy, Nathalia Queiroz, Nomes, Rodolfo Tavares, Rômulo Barros, Sil Karla, Valéria Rey Soto e também Raoni.

Na mostra, os artistas reinterpretam o imaginário circense entre desenhos, pinturas e esculturas, explorando ideias de ilusão, equilíbrio, fantasia e movimento. “Rebuliço” fica em cartaz até o dia 29 de novembro, no térreo do Paço do Frevo, que é um equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo idg - Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Oficinas do Panela do Jazz

No sábado (7), o museu vai ser ocupado pelo 7º Festival Panela do Jazz, promovendo duas oficinas em parceria. A primeira delas, “Encantar para Vender com Estratégia”, formará duas turmas - a primeira das 9h ao meio-dia e a segunda, das 14h às 17h.



Conduzida por Fabíola Silva Pinto, mestra em Gestão, Inovação e Consumo pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a formação é voltada para mulheres empreendedoras. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário online.



Também dentro da programação do Panela do Jazz, o Paço do Frevo vai receber, das 14h às 17h, a oficina “Ilus: Vozes dos Saberes Ancestrais”, ministrada pelo músico e luthier Iran Silva. A atividade oferece aos participantes uma experiência teórico-prática de percussão, com a ideia de promover uma aproximação das pessoas com o ilu, instrumento profundamente ligado ao candomblé em Pernambuco e às matrizes afro-pernambucanas de musicalidade.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo seguinte formulário online.



SERVIÇO:

“Rebuliço”, com trabalhos de 17 artistas

Quando: até o dia 30 de novembro, no horário do museu.

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife, Recife.

Visitação: terça a sexta, 10h às 18h; sábado e domingo, 11h às 19h.

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.

Informações: pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo

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