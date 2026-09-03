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EXPOSIÇÃO "O Mar que nos Move": exposição percorre o Recife a partir da relação da cidade com as águas Mostra, realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, está em cartaz no RioMar Recife até 20 de setembro

Com o mangue como ponto de partida e as águas que recortam o Recife, até 20 de setembro a exposição "O Mar que nos Move - Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação" estará em cartaz no RioMar Recife (Piso L1), e com visitação gratuita.

Realizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, com apoio do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, a mostra - viabilizada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Shineray, Grupo BCI e Dislub Energia, além de parceria do IJCPM - faz parte da agenda do Ciruito Cultural Cabanga 80 Anos.



Na narrativa textos, vídeos e fotografias contam aos visitantes a história da 'Veneza Brasileira', inclusive com a possibilidade de embarcar e velejar através da realidade virtual.





Exposição está em cartaz no RioMar Recife (Piso L1) | Crédito: Hannah Carvalho/Divulgação

“Queremos mostrar o que existe entre a raiz do mangue e uma embarcação em mar aberto. Não construir uma exposição que começasse no barco, mas antes dele. Antes da vela e antes do oceano existe um território que nos forma: os rios, os estuários e o mangue”, explica Rhommel Bezerra, um dos curadores da exposição junto a Filipe Bandeira.

O Cabanga

Entre os eixos temáticos que permeiam a exposição está o mangue. E a ideia é explorar o território em que está inserido o Cabanga, na bacia do Pina, Zona Sul da cidade.









A partir de então, a história - que já é percorrida pelo clube há décadas - passa a ser contada ao público.



Como ponto crucial está a preservação do ecossistema, levando os visitantes a despertar para os manguezais como parte essencial da paisagem e da identidade do Recife.



Velas e embarcações

O "passeio" por embarcações, leitura dos ventos e mudanças do tempo, entre outras questões, também integram o mote da exposição.



A propósito, o público também será levado a uma parte dedicada à tradicional Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a Refeno - que no próximo 19 de setembro vai realizar a 37ª edição.



Há pelo menos quatro décadas a regata acontece em meio a atletas e velejadores.

“Esta exposição é uma oportunidade de abrir as portas do Instituto Cabanga para toda a sociedade e mostrar que a nossa atuação vai muito além dos limites do Clube. Queremos apresentar as ações desenvolvidas pelo Instituto Cabanga, pelo próprio Cabanga e pela Refeno, evidenciando nossa contribuição para o esporte, cultura, sustentabilidade, social, educação, turismo e para a preservação do meio ambiente”, destaca Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga.

Oficinas

No decorrer da exposição, às terças e quartas serão oferecidas oficinas no Centro Escola Mangue, em Brasília Teimosa.



O espaço vai promover atividades gratuitas de educação ambiental, rodas de leitura sobre manguezais, produção de mudas de mangue e confecção de biojoias com escamas de peixe.



Interessados podem participar sem a necessidade de inscrições.

SERVIÇO

Exposição "O Mar que nos Move - Do Mangue ao Oceano: Cultura, Memória e Preservação"

Quando: até 20 de setembro

Onde: RioMar Recife (Piso L1) - Av. República do Pina, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @institutocabanga



Visitação: segundas a sábados, das 9h às 22h // domingos, das 12h às 21h



Oficinas

Quando: Terças e quartas, das 14h às 16h

Onde: Centro Escola Mangue - Rua Afrânio, 273, Pina

Atividades gratuitas (sem necessidade de inscrição)

Informações: @centroescolamangue

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